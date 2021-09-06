Бразильскому футболисту Пеле удалили опухоль в кишечнике

Москва, 6 сентября. Врачи прооперировали трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле. Ему удалили новообразование в толстой кишке.

Подозрительная опухоль в теле спортсмена была выявлена несколько дней назад, когда Пеле проходил медицинское обследование. Операция по ее удалению прошла в минувшую субботу, сейчас футболист чувствует себя хорошо. Он поблагодарил подписчиков за слова поддержки и рассказал о своем состоянии.

«К счастью, я привык праздновать вместе с вами великие победы. Я встречу этот матч с улыбкой на лице, с большим оптимизмом и радостью жизни в окружении моей семьи и друзей», — отметил Пеле.

Сейчас бразилец продолжает находиться под наблюдением врачей, его госпитализировали шесть дней назад. В октябре знаменитому спортсмену исполнится 81 год, за свою карьеру он забил свыше тысячи голов.