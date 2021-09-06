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Бразильскому футболисту Пеле удалили опухоль в кишечнике

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 21:37
Спорт
Бразильскому футболисту Пеле удалили опухоль в кишечнике
Global Look Press  /  Nick Zonna/Keystone Press Agency

Москва, 6 сентября. Врачи прооперировали трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле. Ему удалили новообразование в толстой кишке.

Подозрительная опухоль в теле спортсмена была выявлена несколько дней назад, когда Пеле проходил медицинское обследование. Операция по ее удалению прошла в минувшую субботу, сейчас футболист чувствует себя хорошо. Он поблагодарил подписчиков за слова поддержки и рассказал о своем состоянии.

«К счастью, я привык праздновать вместе с вами великие победы. Я встречу этот матч с улыбкой на лице, с большим оптимизмом и радостью жизни в окружении моей семьи и друзей», — отметил Пеле.

Сейчас бразилец продолжает находиться под наблюдением врачей, его госпитализировали шесть дней назад. В октябре знаменитому спортсмену исполнится 81 год, за свою карьеру он забил свыше тысячи голов.

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Пеле футбол опухоль
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