Марио Фернандес может пропустить матч сборной России против Мальты

Москва, 6 сентября. Защитник сборной России Марио Фернандес, скорее всего, пропустит матч с Мальтой из-за повреждения. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

По его словам, футболист попросил замену еще в матче с Хорватами. Фернандес выразил готовность приступить к тренировочному процессу в зале, однако полученная травма вряд ли позволит ему сыграть завтра.

«Фернандес попросил замену ещё с хорватами, дискомфорт в области коленного сустава», — сказал Карпин.

Матч отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборной России против национальной команды Мальты состоится 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Встреча начнется в 21:45. В предыдущих матчах россияне обыграли сборную Кипра и сыграли вничью с Хорватами. Поединок против Мальты станет третьим для Карпина в качестве главного тренера команды.

Сейчас сборная России идет на втором месте в группе H с семью очками. Чтобы значительно увеличить свои шансы на выход в основной этап ЧМ-2022, необходимо обыгрывать следующих соперниках. О шансах национальной команды в турнире порассуждал спортивный журналист Виктор Ладненко.