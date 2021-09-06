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Sony объявила о переносе премьеры «Венома-2»
Общество
Sony объявила о переносе премьеры «Венома-2»
Кадры из фильма «Веном 2»

Вашингтон, 6 сентября. Киностудия Sony вновь перенесла дату премьерного показа второй части фильма «Веном». Поклонники могут радоваться: картину покажут раньше объявленного до этого срока.

Американская премьера киноленты с Томом Харди в главной роли состоится 1 октября, а не 15 октября, как говорилось изначально. Об этом сообщило издание Collider. Что стало причиной переноса даты премьеры, остается неизвестным.

Режиссером киноленты выступил Энди Серкис, у которого за плечами два полнометражных фильма — «Дыши ради нас» и «Маугли». Главные роли в «Веноме-2» исполнили Том Харди и Вуди Харрельсон. По словам звезды «Выжившего», «Веном» может стать трилогией, если будет иметь успех у зрителя.

Еще пару недель назад ходили слухи, что «Веном-2» покажут только в следующем году. Планировалось выпустить картину с Харди в начале года, но из-за этого пришлось бы перенести дату релиза «Морбиуса», главную роль в котором исполняет Джаред Лето.

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