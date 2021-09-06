Священник Андрей Ткачев рассказал, почему в США сатанисты защищают право на аборт

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В разговоре о «праве» христианское содержание исчезло, а риторика осталась, теперь ее используют враги христианства, оправдывая любые злодеяния. Об этом ФАН рассказал известный миссионер отец Андрей Ткачев, комментируя новость о том, что после вступления с 1 сентября в Техасе закона о запрете абортов американская организация «Храм Сатаны» будет бороться с ограничениями, так как считает аборт жертвой сатане, то есть «свободой вероисповедания».

Священник Русской православной церкви, митрофорный протоиерей, клирик храма святителя Василия Великого отец Андрей Ткачев пояснил, что сегодня можно оправдать любое преступление, но итог будет страшен.

«Убийства нерожденных снимают барьер для убийства уже родившихся. Новое в этом известии только одно: сатанисты стали пользоваться либеральной повесткой и заявляют о своих "правах". Они пытаются защищать свои "идеалы" с помощью законодательной риторики. Полагаю, сатанисты понимают, что в действительности они находятся вне закона, хоть и зарегистрированы в некоторых странах как религиозная организация», — пояснил священник.

Проповедник добавил, что христианская цивилизация ослабела, как кости, потерявшие кальций, поэтому сатанисты решили, что вправе выступать с речами о «правах и достоинствах».

«Если человек — "плод эволюции", то он — дитя слепого случая и достоинства у него нет. В действительности ценность и права человека исходят из христианского диспута. Неповторимость, уникальность, значимость и свобода человека вырастают из евангельского взгляда на человека. Так получилось, что в разговоре о "праве" христианское содержание исчезло, а риторика осталась, теперь ее используют враги христианства», — предупредил отец Андрей.

Миссионер напомнил, что потеря содержания извращает форму. Он отметил, что теперь разговоры о правах и свободах используют люди, откровенно опасные для общества.

«Оправдать можно гомосексуализм, кровосмешение, людоедство или убийство. Можно построить концлагеря для инакомыслящих. При помощи телевидения и современных технологий по манипулированию сознанием можно управлять массами и добиться чего угодно. Общество находится в критическом состоянии. "Борьба за свободы" — очень опасная вещь», — подчеркнул Андрей Ткаченко.

Митрофорный протоиерей отметил, что, когда христиане отрекутся окончательно от Христа, чтобы сохранить для себя разные удовольствия, произойдет крушение человечества. Что касается конечных судеб «чародеев, любодеев, убийц, идолослужителей и всяких делающих неправду», по словам священнослужителя, в Откровении Иоанна Богослова сказано предельно ясно: всех их ждет озеро огненное.

Ранее ФАН рассказал, что снос исторических памятников в штате Вирджиния может свидетельствовать о закате истории США.