Кристину Орбакайте заподозрили в беременности из-за кадров с рыбалки

Москва, 6 сентября. Пользователи Сети заподозрили старшую дочь Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте в очередной беременности. Слухи спровоцировали свежие кадры с певицей.

Шоумен Максим Галкин регулярно публикует в Instagram новости своей семьи. В очередном посте он рассказал, что пока находился на съемках, его жена Алла Пугачева и дети отдыхали вместе со старшей дочерью Примадонны Кристиной Орбакайте. По словам юмориста, звездное семейство учило Лизу и Гарри ловить рыбу. Он показал фанатам короткое видео, в кадр которого попала Орбакайте.

Исполнительница хита «Перелетная птица» стояла в стороне и разговаривала по телефону, облокотившись на забор. Подписчики Галкина после просмотра ролика заподозрили певицу в беременности. По их мнению, под одеждой Орбакайте просматривается округлившийся живот.

«Кристина снова готовится стать мамочкой?»; «Кажется, что Кристина снова беременна», — написали пользователи Сети.

Основная часть фолловеров не стала обращать внимание на внешность знаменитости, она делала комплименты детям, которые ловко управлялись с удочками и сачком.

Летом Орбакайте привлекла к себе внимание благодаря ролику с подрастающей дочерью Клавдией Земцовой. Она показала, как девочка танцует под хит «Май».