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Дочь Романа Малькова заявила, что после свадьбы с Макеевой отец стал ей чужим человеком

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 21:24
Шоу-бизнес
Дочь Романа Малькова заявила, что после свадьбы с Макеевой отец стал ей чужим человеком
instagram.com  /  @malkov_roman_mr

Москва, 6 сентября. Супруг актрисы Анастасии Макеевой, строитель Роман Мальков встретился со своими детьми от первого брака. Встреча стала сплошным разочарованием для его 14-летней дочери Ани.

В августе Анастасия Макеева и ее новый избранник приехали в Словению, где у актрисы проходили репетиции. Роман Мальков же решил воспользоваться возможностью и наконец-то навестить детей от первого брака. Мужчина ушел от супруги Светланы, которая подарила ему четырех детей, ради отношения со звездой кино. Сыновей Малькову увидеть так и не удалось, поскольку они отправились в детский лагерь. Зато он сумел пообщаться с дочерью Аней.

Девочка, которая к тому моменту оказалась втянута в семейный скандал, пришла на встречу с отцом с диктофоном. В эфире программы «Прямой эфир» 14-летняя Аня включила запись разговора с родителем. По словам дочери Малькова, эта встреча стала для нее разочарованием — она не увидела в отце любящего и заботливого человека.

«Я почувствовала, что он стал чужой. Уже не тот мой папа, с которым я гуляла и проводила время», — цитирует словам Ани портал Teleprogramm.pro.

Макеева разозлилась на Андрея Малахова, который пригласил к себе в программу экс-супругу Романа Малькова. Актриса, угодившая с нервным срывом в больницу, даже язвительное сняла видео и передала привет телеведущему под песню «Стервятники».

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семья отношения макеева мальков
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