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Китайские аналитики назвали унизительной просьбу японцев вернуть собаку Путина
Политика
Китайские аналитики назвали унизительной просьбу японцев вернуть собаку Путина
ru.wikipedia.org  /  Markus Leupold-Löwenthal

Пекин, 6 сентября. Японские граждане выставили свою страну в неприглядном свете. Об этом написали китайские аналитики в материале для издания NetEase.

Жители Японии потребовали от президента России Владимира Путина вернуть подаренную ему губернатором префектуры Акита собаку. Граждане повели себя нетактично. Кроме того, китайские аналитики назвали просьбу унизительной, рассказали журналисты «ПолитРоссии».

В честь 76-й годовщины победы над Японией во Второй мировой войне российская сторона провела памятные мероприятия. Некоторые из них прошли на территории Курильских островов и Сахалина. Это вызвало бурную реакцию интернет-пользователей, в Сети даже потребовали вернуть собаку породы акита-ину.

Ранее президент Путин заявил о намерении развивать Курилы, для этого на островах для предпринимательства будет действовать особый режим. Согласно нововведению, бизнес на определенное время освобождается от уплаты налогов. В Китае высоко оценили идею российского лидера и назвали предложение идеальным.

Однако официальный Токио не разделил мнение китайской стороны, сообщили в издании НСН. В Японии заявили, что планы РФ по островам противоречит позиции властей государства.

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путин россия япония курилы китай
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