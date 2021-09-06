Папарацци застали Тимати за прогулкой с новой пассией

Москва, 6 сентября. Папарацци застали известного рэпера Тимати за прогулкой с новой возлюбленной, моделью Сашей Дони. Пара отдыхает на греческом острове Миконос.

Рэпер и модель не афишируют отношению и не публикуют совместных фотографий. Не так давно пару вместе застукали за прогулкой, но тогда репортеры поймали только спины Тимати и Дони. Спустя пару дней всплыли новые снимки.

На фотографии Тимати нежно держит за руку новую пассию. На девушке белоснежное короткое платье с прямоугольным вырезом. Тимати тоже облачился в светлые оттенки. Для прогулки он выбрал рубашку с греческим орнаментом и белые легкие штаны, пишет «СтарХит».

Тимати еще ни разу не был официально женат. При этом у него есть дочь от Алены Шишковой и сын от Анастасии Решетовой. С матерью наследника исполнитель расстался осенью прошлого года и пошел искать счастье в шоу «Холостяк».

В финале реалити он выбрал Екатерину Сафарову. Еще весной они вместе появлялись на светских мероприятиях. Но потом их все реже стали замечать вместе. О разрыве пара не объявляла.