Неймар отказался от перехода в «Барселону» после перевода 20 млн евро его отцу

Париж, 6 сентября. Отец бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара получил крупную денежную сумму, чтобы игрок остался в клубе.

Журналисты Diario Sport раскрыли детали несостоявшегося перехода Неймара в «Барселону». Бразильский форвард мог вернуться в испанский клуб после того, как Жоан Лапорта выиграл выборы президента «Барселоны». Он был заинтересован в трансфере нападающего и даже отправил двух человек в Париж, чтобы они поговорили с футболистом. Узнав об этом, один из боссов «ПСЖ» положил на счет отца Неймара 20 миллионов евро.

Бразильский форвард выступает за парижский клуб с августа 2017 года. В составе «ПСЖ» Неймар трижды выигрывал чемпионат Франции по футболу.

Ранее бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал об отказе братьев Миранчуков от перехода в английский «Манчестер Юнайтед». Трансфер игроков мог состояться перед чемпионатом мира в России.