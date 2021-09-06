Ивлеева высказалась о высокомерии Регины Тодоренко

Москва, 6 сентября. Звезда «Орла и решки» Регина Тодоренко еще недавно свысока смотрела на Настю Ивлееву, которая заменила ее в тревел-шоу. Саму Ивлееву обижало такое отношение телеведущей.

Тодоренко в своих интервью не раз давала понять, что не относится к Насте Ивлеевой как к конкурентке. Звезда «Орла и решки» считала себя популярной и востребованной телеведущей, с которой заключают крупные рекламные контракты мировые бренды. Поэтому все вопросы о соперничестве с блогером, снимающей смешные ролики в Интернете, у нее вызывали смех.

За несколько лет все сильно изменилось. Ивлеева стала одной из самых высокооплачиваемых молодых звезд и может похвастаться упоминанием своего имени в Forbes. А вот Тодоренко практически не появляется на ТВ, сосредоточившись на собственных проектах на YouTube. На днях Настя Ивлеева в интервью Ксении Собчак призналась, что ее задевали высокомерные высказывания звезды «Орла и решки».

«Я не то чтобы обиделась. Меня это расстроило. Зачем говорить, грубо говоря, что я рекламирую пельмени, а она — косметику? Кому это нужно? Я этого не поняла», — отметила блогер в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Несмотря на все слова Тодоренко, Ивлеева назвала телезвезду трудягой и очень добрым человеком. По словам блогера, речи о ее конкуренции с Региной Тодоренко быть не может, ведь они «по-разному держат публику».

«Мы с Региной разные с точки зрения характера и позиционирования <...> Совершенно не переживала из-за того, что у «Орла и решки» с Региной были бешеные рейтинги. С тех пор прошло несколько лет, сейчас все изменилось», — заявила Ивлеева.

В интервью Ксении Собчак блогер решила оправдаться за ужасные условия в квартире, где проживает ее мама и младший брат. Пользователи Сети были в шоке, когда увидели квартиру родительницы звезды, зарабатывающей миллионы.