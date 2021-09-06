Крупнейшая в ВС РФ мотострелковая бригада вышла на учения в Оренбургской области

Оренбург, 6 сентября. Самая крупная в России мотострелковая бригада приступила к тренировкам в Оренбургской области. Учения продлятся до 12 сентября, а военные отработают марш, оборону и стрельбы.

О начале тренировочных маневров в Оренбуржье сообщили сотрудники пресс-службы Центрального военного округа. В ведомстве отметили, что на полигон выйдут сразу три тысячи военнослужащих и не менее 600 единиц военной и спецтехники. Среди них числятся как танки и гаубицы, так и беспилотники «Орлан-10», при помощи которых мотострелки будут наводить огонь на цели условного противника.

«Практические действия проводятся согласно плану боевой подготовки на 2021 год», — указали в ЦВО.

Учения продлятся до конца недели, во время маневров бойцы отработают марш в указанную точку, развертывание пунктов управления, наступление и оборону, а также проведут боевые стрельбы из танковых орудий и гаубиц.

В России и Белоруссии тем временем продолжается подготовка к совместным учениям «Запад-2021», в которых примут участие не менее 200 тысяч человек. Минск сообщил, что на учения уже прибыли военные из Казахстана, которых пригласили к участию еще в августе.

Страны НАТО настороженно повели себя из-за грядущих учений, наибольшую тревогу учения вызывают в Варшаве. Экс-глава Министерства иностранных дел Польши, евродепутат Витольд Ващиковский заявил, что Москва и Минск планируют крайне «агрессивные упражнения», пишет издание «Утро.ру».