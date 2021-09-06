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Госсекретарь США прибыл в Катар для консультаций о статусе талибов

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 21:17
Весь мир
Госсекретарь США прибыл в Катар для консультаций о статусе талибов
Global Look Press  /  Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Доха, 6 сентября. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Доху, чтобы заручиться поддержкой властей Катара в процессе эвакуации из Афганистана остающихся там граждан Соединенных Штатов и местных жителей, желающих покинуть страну.

Вторым вопросом на повестке переговоров станут консультации по определению статуса будущего правительства южноазиатской страны во главе с движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) для стран — союзников США.

Одновременно с визитом один из сотрудников Госдепа сообщил, что из Кабула были по суше вывезены еще четверо американцев.

«Это первая эвакуация по суше, проведенная при содействии Государственного департамента США», — сказал чиновник, отметив, что талибы были в курсе операции и не препятствовали ей.

Как сообщается, Блинкен проведет переговоры и с руководством Германии, где примет участие в совещании кабинета министров по ситуации в Афганистане. Ожидается, что встречи в Берлине и Дохе помогут вывезти остающихся в Кабуле иностранных граждан после завершения основной части операции в прошлом месяце, когда США совместно с рядом других государств самолетами эвакуировали около 124 тысяч человек.

Вашингтон обязался разрешить проблему с освобождением сотни находящихся на афганской территории американцев и проследить за тем, чтобы боевики выполнили ранее данное обещание не препятствовать этим действиям.

В настоящее время Катар является основным посредником между странами Запада и руководством политического крыла «Талибана», который захватил власть в Афганистане в середине августа. Кроме того, Доха наряду с другими аравийскими монархиями начала поставки гуманитарной помощи в Кабул после заморозки активов бывшего правительства в США и отказа ряда международных организаций от оказания финансовой помощи талибам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан талибан катар блинкен
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