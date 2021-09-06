Госсекретарь США прибыл в Катар для консультаций о статусе талибов

Доха, 6 сентября. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Доху, чтобы заручиться поддержкой властей Катара в процессе эвакуации из Афганистана остающихся там граждан Соединенных Штатов и местных жителей, желающих покинуть страну.

Вторым вопросом на повестке переговоров станут консультации по определению статуса будущего правительства южноазиатской страны во главе с движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) для стран — союзников США.

Одновременно с визитом один из сотрудников Госдепа сообщил, что из Кабула были по суше вывезены еще четверо американцев.

«Это первая эвакуация по суше, проведенная при содействии Государственного департамента США», — сказал чиновник, отметив, что талибы были в курсе операции и не препятствовали ей.

Blinken arrives in Qatar as four Americans leave Afghanistan



U.S. Secretary of State Antony Blinken arrived on Monday in Qatar where he will seek support to evacuate Americans and at-risk Afghans left behind in #Afghanistan pic.twitter.com/dySvavwvtd — Dailyaz (@dailyaz1) September 6, 2021

Как сообщается, Блинкен проведет переговоры и с руководством Германии, где примет участие в совещании кабинета министров по ситуации в Афганистане. Ожидается, что встречи в Берлине и Дохе помогут вывезти остающихся в Кабуле иностранных граждан после завершения основной части операции в прошлом месяце, когда США совместно с рядом других государств самолетами эвакуировали около 124 тысяч человек.

Вашингтон обязался разрешить проблему с освобождением сотни находящихся на афганской территории американцев и проследить за тем, чтобы боевики выполнили ранее данное обещание не препятствовать этим действиям.

Qatari aircrafts carrying humanitarian aid provided by @qatar_fund & @qcharity has arrived at Kabul Int. Airport as part of the immediate humanitarian response by the State of #Qatar to support the international community call to assistant the Islamic Republic of Afghanistan. pic.twitter.com/4CoBSMEgn9 — Alya Ahmed Saif Al Thani (@AmbAlyaAlThani) September 6, 2021

В настоящее время Катар является основным посредником между странами Запада и руководством политического крыла «Талибана», который захватил власть в Афганистане в середине августа. Кроме того, Доха наряду с другими аравийскими монархиями начала поставки гуманитарной помощи в Кабул после заморозки активов бывшего правительства в США и отказа ряда международных организаций от оказания финансовой помощи талибам.

1 Организация запрещена на территории РФ.