Госсекретарь США прибыл в Катар для консультаций о статусе талибов

Доха, 6 сентября. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Доху, чтобы заручиться поддержкой властей Катара в процессе эвакуации из Афганистана остающихся там граждан Соединенных Штатов и местных жителей, желающих покинуть страну.
Вторым вопросом на повестке переговоров станут консультации по определению статуса будущего правительства южноазиатской страны во главе с движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) для стран — союзников США.
Одновременно с визитом один из сотрудников Госдепа сообщил, что из Кабула были по суше вывезены еще четверо американцев.
«Это первая эвакуация по суше, проведенная при содействии Государственного департамента США», — сказал чиновник, отметив, что талибы были в курсе операции и не препятствовали ей.
Blinken arrives in Qatar as four Americans leave Afghanistan— Dailyaz (@dailyaz1) September 6, 2021
U.S. Secretary of State Antony Blinken arrived on Monday in Qatar where he will seek support to evacuate Americans and at-risk Afghans left behind in #Afghanistan pic.twitter.com/dySvavwvtd
Как сообщается, Блинкен проведет переговоры и с руководством Германии, где примет участие в совещании кабинета министров по ситуации в Афганистане. Ожидается, что встречи в Берлине и Дохе помогут вывезти остающихся в Кабуле иностранных граждан после завершения основной части операции в прошлом месяце, когда США совместно с рядом других государств самолетами эвакуировали около 124 тысяч человек.
Вашингтон обязался разрешить проблему с освобождением сотни находящихся на афганской территории американцев и проследить за тем, чтобы боевики выполнили ранее данное обещание не препятствовать этим действиям.
Qatari aircrafts carrying humanitarian aid provided by @qatar_fund & @qcharity has arrived at Kabul Int. Airport as part of the immediate humanitarian response by the State of #Qatar to support the international community call to assistant the Islamic Republic of Afghanistan. pic.twitter.com/4CoBSMEgn9— Alya Ahmed Saif Al Thani (@AmbAlyaAlThani) September 6, 2021
В настоящее время Катар является основным посредником между странами Запада и руководством политического крыла «Талибана», который захватил власть в Афганистане в середине августа. Кроме того, Доха наряду с другими аравийскими монархиями начала поставки гуманитарной помощи в Кабул после заморозки активов бывшего правительства в США и отказа ряда международных организаций от оказания финансовой помощи талибам.
1 Организация запрещена на территории РФ.