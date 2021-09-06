В США признали успешность модернизации подлодки «Антей» ВМФ РФ

Вашингтон, 6 сентября. Москва не спешит снимать с вооружения подводные лодки типа «Антей», оснащая их новым современным вооружением, заявили аналитики из США.

Внимание западного сообщества было приковано к подводной лодке ВМФ РФ «Орел» класса «Антей», когда субмарина совершила переход через Балтику в Санкт-Петербург, где приняла участие в праздничном параде по случаю Дня Военно-морского флота России, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов американского портала Strategy Page. По их словам, эта подлодка является грозным российским оружием огромных размеров.

«"Орел" — настоящий гигант-бегемот: его надводное водоизмещение превышает 14 000 тонн. Это явно не то судно, которое вы хотите посадить на мель в своих водах», — отметили аналитики.

Субмарины типа «Антей» стали последним творением советских инженеров перед распадом СССР, напомнили журналисты. Тем не менее не стоит их недооценивать из-за немалого возраста, так как тот же «Орел» совсем недавно был модернизирован, подчеркнули авторы материала. Они признали успешность модернизации подлодки, основная часть усовершенствования которой пришлась на вооружение. По их словам, арсенал субмарины пополнился ракетами «Оникс» и «Калибр», которые пришли на смену «Граниту». Как отметили авторы статьи, российское военное руководство приняло удачное решение, перевооружив субмарину вместо отправки ее «на пенсию».

Ранее в Объединенной судостроительной корпорации рассказали, когда Военно-морской флот России получит подводные лодки «Князь Олег» и «Новосибирск». По словам руководителя предприятия Алексея Рахманова, субмарины будут переданы российским войскам уже к концу нынешнего года. В настоящий момент оба образца тестируются в море, добавил он.

Кроме того, китайские журналисты заявили, что Россия стремительно развивает свой боевой флот, давая грозный сигнал западным государствам, сообщает телеканал «360». Авторы публикации обратили внимание на подлодки «Белгород» и «Князь Владимир», особенно выделив их на фоне других российских разработок.