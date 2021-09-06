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Сирия и Белоруссия начнут сотрудничество в области криминалистики
Весь мир
Сирия и Белоруссия начнут сотрудничество в области криминалистики
ФБА «Экономика сегодня»  /  Дмитрий Жаворонков

Дамаск, 6 сентября. Глава Министерства внутренних дел Сирии Мухаммад ар-Рахмун провел встречу с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии Сергеем Евмененко. Чиновники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также договорились отладить процесс обмена опытом в области криминалистики.

Сирийский министр в ходе переговоров указал на необходимость увеличения взаимодействия в совместной подготовке и повышении квалификации сотрудников правоохранительных органов. При этом он выразил особую заинтересованность в развитии специализированных лабораторий для криминальной полиции.

Евмененко в свою очередь заявил, что белорусская сторона готова к всестороннему развитию партнерства.

Результатом встречи в Дамаске стало подписание меморандума о взаимопонимании, предусматривающего проведение мероприятий, помогающих повышению эффективности в борьбе с преступностью. В частности, речь идет не только о подготовке квалифицированных судмедэкспертов, а также о совместной работе над модернизацией оборудования и обмене информацией.

Данная поездка — не первая встреча высокопоставленных лиц из Сирии и Белоруссии в последнее время. Минск поддерживал Дамаск и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики на протяжении всего времени конфликта. Теперь же белорусская сторона проявляет заинтересованность в оказании помощи по восстановлению ближневосточного государства. 

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