Власти Мексики разогнали очередной караван мигрантов на юге страны

Мехико, 6 сентября. Власти Мексики разогнали четвертую группу из сотен мигрантов в городе Уикстла, штат Чьяпас. Об этом сообщает агентство Telesur.

Многочисленные семьи с детьми направились караваном из южного мексиканского города Тапачула в сторону США. Однако после напряженной недели, когда еще три группы совершили попытку пересечь южный штат Чьяпас, новый караван из 500 человек также столкнулся с сотрудниками правопорядка.

Mexican officials cut off new migrant caravan, breaking up main group https://t.co/BsdxT84eTi pic.twitter.com/gkcSNmiHA0 — Reuters (@Reuters) September 5, 2021

Изначально члены Национальной гвардии Мексики задерживали мигрантов, перемещающихся в одиночку, затем они ворвались в убежище, где пряталось большинство беженцев.

The #Mexican authorities intercepted the fourth migrant caravan that departed Saturday morning from the municipality of #Tapachula , on the border with #Guatemala, and was heading to the north of the country pic.twitter.com/RCBIDCu4qo — AJhumanrights (@AJHumanRightsEN) September 6, 2021

Попытка остановить поток мигрантов привела к разделению группы на две части. Первая половина скрылась в направлении железнодорожных путей, а вторая отправилась к ближайшей реке. Движение каравана преимущественно из граждан Гаити, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Кубы и Венесуэлы продолжалось не более 24 часов.

На этой неделе президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что сдерживания незаконных мигрантов недостаточно для решения проблемы. Глава государства отметил, что вскоре он проведет переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, чтобы обеспечить участие США в проектах развития региона, которые поспособствуют ликвидации миграции.

Обрадор также поддержал идею выдачи временных рабочих виз для граждан Центральной Америки, покидающих свои страны в поисках лучших условий жизни.

Mexican security forces blocked the passage of a new migrant caravan and detained several people, as the government moved to break up the group a day after it set off from southern Mexico for the U.S. https://t.co/n1z6nnECgq pic.twitter.com/PwbAXVEMYI — Reuters (@Reuters) September 6, 2021

Три вереницы из 700–800 мигрантов, зафиксированные ранее, также столкнулись с противодействием властей. Неправительственные организации и ООН осудили чрезмерное использование силы со стороны сотрудников органов правопорядка.

По данным Национального института миграции Мексики, с 1 января по 31 августа 2021 года на территории страны было зарегистрировано более 147 тысяч беженцев.