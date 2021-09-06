Главком ВМФ РФ анонсировал спуск на воду нового ракетного корабля в сентябре

Москва, 6 сентября. Корабль проекта 21631 «Буян-М» будет спущен на воду во второй декаде сентября, заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

Спуск малого ракетного корабля состоится в Зеленодольске. Торжественная церемония пройдет на территории АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького», сообщили в пресс-службе Минобороны России со ссылкой на слова Евменова. Главком ВМФ РФ сделал это заявление после совещания на тему хода надводного кораблестроения в 2021 году.

МРК проекта «Буян-М» предназначены для патрулирования ближней морской зоны. На текущий момент в составе ВМФ РФ находятся уже девять таких кораблей. Новое судно «Град» будет передано Балтийскому флоту.

Евменов примет участие и в закладке нового минного тральщика проекта 12700 «Александрит». Судно получит название в честь героя Советского Союза Афанасия Иванникова. Летом главком ВМФ РФ в Северодвинске принял участие в спуске на воду крейсера «Красноярск», сообщает телеканал «360».