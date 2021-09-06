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Азиза встала на защиту родственников мужа после программы Малахова

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 20:41
Шоу-бизнес
Азиза встала на защиту родственников мужа после программы Малахова
facebook.com  /  Aziza Muhamedova

Москва, 6 сентября. Известная певица Азиза заявила, что знает все о семье своего супруга Алессандро Лортэ, который на самом деле оказался уроженцем Липецка Александром Соколовым.

По словам исполнительницы, она прожила жизнь и научилась разбираться в людях. Азиза с самого начала была в курсе истории Соколова и его родных — матери Людмилы и брата Кирилла, поэтому прозвучавшая в шоу «Прямой эфир» информация не была для нее новой.

«Я знаю все и о человеке, который, не будучи биологическим отцом Александра и Кирилла, воспитывал их в Италии. Конечно же, я в курсе трагической истории», — поделилась звезда с «Собеседником».

Речь идет о нападении биологического отца Александра Соколова на его мать. Тогда женщина, которая получила многочисленные удары ножом, едва выжила. И после этого инцидента она забрала сыновей и уехала из России.

Азизе не понравились призывы гостей шоу Андрея Малахова «спасать артистку». Она предложила участникам «Прямого эфира» «спасать свои души». Исполнительница добавила, что нуждалась в поддержке в начале девяностых, а сейчас у нее есть семья, и больше ей никто не нужен.

Ранее в студии «Прямого эфира» были обнародованы скандальные подробности о жизни Александра Соколова. Гости программы утверждали, что он аферист и женился на Азизе только ради денег.

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отношения муж певица азиза
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