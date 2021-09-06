Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 22:13
22:11
Экономика
Россия и Белоруссия обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах
22:05
Спорт
Карпин объяснил исключение сахара из рациона футболистов сборной России
21:57
Общество
«Был выдающимся человеком»: Хью Джекман сообщил о смерти отца
21:54
Общество
Тыква весом более полутонны принесла кубанскому фермеру победу в «Агробатле»
21:52
Общество
Священник Андрей Ткачев рассказал, почему в США сатанисты защищают право на аборт
21:51
Происшествия
Петербургские спасатели потушили пожар в подъезде жилого дома
21:50
Общество
Спортивный тренер Тараско определила условие для здорового снижения веса
21:44
Шоу-бизнес
Актриса-монахиня Васильева заставила сына бросить беременную Корикову
21:42
Политика
Захарова: никто в НАТО не может решиться взять на себя вину за Афганистан
21:40
Весь мир
Население двух деревень ЦАР обвинило миротворцев ООН в поддержке боевиков
Все новости

Власти Палестины выдвинут обвинения причастным к смерти активиста Низара Баната
Весь мир
Власти Палестины выдвинут обвинения причастным к смерти активиста Низара Баната
Global Look Press  /  Ihab Alami/Keystone Press Agency

Рамалла, 6 сентября. Палестинская национальная администрация (ПНА) выдвинет обвинительные приговоры 14 офицерам правоохранительных органов, причастным к смерти известного активиста и критика правительства Низара Баната.

Об этом решении сообщил представитель службы безопасности автономии Талат Двейкат. По его словам, прокуратура завершила расследование и признала задержанных в июле сотрудников полиции виновными в превышении должностных полномочий и нарушении устава службы. Несмотря на это, семья Баната заявила о непризнании результатов расследования.

Низар Банат был известен своей критикой в адрес руководства ПНА, в частности ее президента Махмуда Аббаса. В июне этого года он подвергся побоям со стороны сотрудников силовых структур при задержании в своем доме в Хевроне на Западном берегу реки Иордан, после чего был доставлен в участок. Через несколько часов представители руководства автономии сообщили о его смерти. После медицинского осмотра вероятной причиной гибели назвали черепно-мозговые травмы, полученные в ходе ударов.

Этот инцидент привел к длительным протестам, беспорядкам и стычкам демонстрантов с полицией. Население требовало справедливого суда, привлечения виновных к ответственности и отставки главы автономии. Также негодование людей вызвало сотрудничество палестинских и израильских органов безопасности, которое иногда приводило к аресту жителей Западного берега, обвиняемых Тель-Авивом в поддержке незаконных вооруженных формирований, но не причастных к каким-то преступлениям.

В ходе демонстраций проводились задержания участников протестов, в полицию были доставлены и несколько других известных общественных деятелей Палестины. Помимо этого, в августе 24 палестинских активиста были арестованы и затем избиты сотрудниками служб безопасности за участие в мирном митинге в городе Рамалла.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Власти Палестины выдвинут обвинения причастным к смерти активиста Низара Баната
палестина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru