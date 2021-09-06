Власти Палестины выдвинут обвинения причастным к смерти активиста Низара Баната

Рамалла, 6 сентября. Палестинская национальная администрация (ПНА) выдвинет обвинительные приговоры 14 офицерам правоохранительных органов, причастным к смерти известного активиста и критика правительства Низара Баната.

Об этом решении сообщил представитель службы безопасности автономии Талат Двейкат. По его словам, прокуратура завершила расследование и признала задержанных в июле сотрудников полиции виновными в превышении должностных полномочий и нарушении устава службы. Несмотря на это, семья Баната заявила о непризнании результатов расследования.

PA will charge all 14 officers involved in Nizar Banat’s death https://t.co/mNVjiOshY2 — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) September 6, 2021

Низар Банат был известен своей критикой в адрес руководства ПНА, в частности ее президента Махмуда Аббаса. В июне этого года он подвергся побоям со стороны сотрудников силовых структур при задержании в своем доме в Хевроне на Западном берегу реки Иордан, после чего был доставлен в участок. Через несколько часов представители руководства автономии сообщили о его смерти. После медицинского осмотра вероятной причиной гибели назвали черепно-мозговые травмы, полученные в ходе ударов.

Этот инцидент привел к длительным протестам, беспорядкам и стычкам демонстрантов с полицией. Население требовало справедливого суда, привлечения виновных к ответственности и отставки главы автономии. Также негодование людей вызвало сотрудничество палестинских и израильских органов безопасности, которое иногда приводило к аресту жителей Западного берега, обвиняемых Тель-Авивом в поддержке незаконных вооруженных формирований, но не причастных к каким-то преступлениям.

В ходе демонстраций проводились задержания участников протестов, в полицию были доставлены и несколько других известных общественных деятелей Палестины. Помимо этого, в августе 24 палестинских активиста были арестованы и затем избиты сотрудниками служб безопасности за участие в мирном митинге в городе Рамалла.