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Топ-5 фильмов легендарного француза Жана-Поля Бельмондо
Общество
Топ-5 фильмов легендарного француза Жана-Поля Бельмондо
Global Look Press  /  Supplied by FilmStills.net

Сегодня, 6 сентября 2021 года, не стало легендарного французского актера Жана-Поля Бельмондо. ФАН вспоминает его самые лучшие фильмы.

Топ-5 фильмов легендарного француза Жана-Поля Бельмондо
кадр из фильма «Профессионал»  / 

Профессионал

Невероятный французский боевик о шпионе, который доводит все дела до их логичного завершения. Жан-Поль Бельмондо во всей красе поведает о силе духа, чести и патриотизме. По сюжету фильма герою Бельмондо — секретному агенту Жослену Бомону — поручено убить президента африканской республики. Внезапно политика изменилась: французское правительство неожиданно сдало шпиона африканским властям. Жослен сбегает из плена и во что бы то ни стало решает довести спецзадание до конца. Лидер африканской республики в это же время приезжает во Францию.

Топ-5 фильмов легендарного француза Жана-Поля Бельмондо
кадр из фильма «Чудовище»  / 

Чудовище

Этот фильм сочетает в себе приключенческий боевик, что будет интересно мужчинам, и мелодраму с интересной любовной линией, что привлечет внимание самых искушенных дам. Жан-Поль Бельмондо — в роли сексуального каскадера Мишеля Гоше с чудовищно сложным характером. С Гоше не могут ужиться ни киностудии, ни собственная невеста, решающая бежать из-под венца. Все меняется, когда в Париж приезжает известный актер Бруно Феррари. Мишелю нужно будет выполнить за Бруно опаснейшие трюки, которые не под силу больше никому. Феррари и Гоше поймут, что они похожи, словно братья-близнецы.

Топ-5 фильмов легендарного француза Жана-Поля Бельмондо
кадр из фильма «Великолепный»  / 

Великолепный

Еще один прекрасный фильм с великолепным Бельмондо. Здесь он исполняет роль красавца криминальных рассказов Франсуа Мерлена. Франсуа ежемесячно пишет по одному роману для своего редактора Шаррона. Все произведения Мерлена посвящены лишь одному персонажу — влиятельному секретному агенту Бобу Сен-Клеру. Неподражаемая история с талантливейшим актерским составом.

Топ-5 фильмов легендарного француза Жана-Поля Бельмондо
кадр из фильма «Частный детектив»  / 

Частный детектив

Еще один шедевр французского кино, возможно, даже недооцененный, отснятый в криминальном жанре. Бесподобная игра Жана-Поля Бельмондо в роли частного детектива и его противника Бруно Кремера в роли неуловимого и беспощадного «Ястреба». Это противостояние держит зрителя в напряжении до самых последних минут фильма. Сможет ли частный детектив Роже Пиляр разоблачить серийного убийцу, использующего молодых людей для ограбления банков и ювелирных магазинов, который не оставляет никаких следов и убирает сообщников?

Топ-5 фильмов легендарного француза Жана-Поля Бельмондо
кадр из фильма «Безумный Пьеро»  / 

Безумный Пьеро

Один из ярчайших фильмов Жана-Поля Бельмондо. Очень необычное кино — настоящий артхаусный комикс. Именно этим фильмом вдохновлялся Квентин Тарантино, позже подаривший миру похожий шедевр — «Криминальное чтиво». По сюжету молодой француз Фердинанд женится по расчету на состоятельной итальянке, но мечтает о молоденькой и прекрасной Анне Кариной. Анна — его мечта, именующая во снах мечтательного француза Пьеро. Он мечтает быть знаменитым писателем, жить свободной жизнью у моря, путешествовать, попадать в различные приключения и всегда спасать свою необыкновенную даму сердца. Фильм рассказывает не столько о романтической любви, сколько о любви и жажде к жизни.

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