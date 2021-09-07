«Страна должников»: украинцев заставят вернуть полученные пособия на оплату услуг ЖКХ

Министерство социальной политики Украины (МСП) начало масштабную проверку финансового состояния граждан, получающих государственную поддержку. Согласно официальной информации, так называемые инспекторы национальной сервисной службы в первую очередь займутся изучением благосостояния тех лиц, которые в течение двух и более лет получали субсидии на оплату ЖКХ. Если украинец не сможет доказать свою нищету, он будет обязан вернуть в казну полученные раннее средства, а также заплатить штраф «за попытку мошенничества». По мнению независимых экспертов, в обозримом будущем в долгу у Киева может оказаться половина населения страны. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

В пояснительной записке к инициативе МСП отмечено буквально следующее:

«Многие наши сограждане имеют неучтенные доходы, при этом продолжая пользоваться пособиями на оплату газа, электричества и водоснабжения своих квартир и домов. Прекратив такую практику, мы сможем добиться существенной экономии бюджетных средств».

Глава министерства Марина Лазебная подчеркнула, что проверки позволят максимально упростить процедуру выделения помощи «тем, кто действительно в ней нуждается».

«Честному человеку бояться нечего», — резюмировала министр.

Какими именно методами инспекторы будут отделять честных украинцев от потенциальных мошенников, в минсоцполитики не уточнили. Известно лишь, что инспекторы получили право приходить в дома местных жителей и фиксировать у потенциальных подозреваемых наличие теле- и аудиоаппаратуры, современных кухонных гаджетов, смартфонов и компьютеров. В случае выявления нарушений отдельно взятому гражданину (семье) придется не только вернуть в соответствующие структуры всю сумму полученной субсидии, но и возместить государству «причиненный ущерб». Сумма такого «ущерба» будет определяться в судебном порядке.

Федеральное агентство новостей / Василий Таран

«Еще несколько лет назад количество малоимущих украинцев, пользующихся государственными субсидиями на оплату коммунальных счетов, превышало 15 миллионов человек, но с каждым годом эта цифра становилась все меньше. По разным причинам людям регулярно отказывали в социальной помощи, — сказала в комментарии Федеральному агентству новостей киевский юрисконсульт Ольга Луцик. — Сначала без льготных тарифов были оставлены семьи, члены которых не имеют официального места работы, затем пришло время лишать субсидий владельцев дачных участков, огородов и подсобных хозяйств. Теперь в поле зрения правительства и чиновников попали все остальные получатели и соискатели субсидий. Лично я не удивлюсь, если завтра ряды таких подозреваемых лиц пополнят пенсионеры и инвалиды, которые до конца своих дней останутся должны Киеву за предоставленные преференции».

В беседе с корреспондентом ФАН один из представителей регионального отделения МСП в Черниговской области на основе полной конфиденциальности недвусмысленно дал понять, что власти страны не намерены делать исключения «ни для стариков, ни для больных».

«В Нежине пожилая супружеская пара два года пользовалась коммунальными льготами, в то время как их дочь ежемесячно отправляла им деньги из Польши. Как не привлечь к ответственности таких людей?» — задается он вопросом.

А семье инвалида с детства из Житомирской области было отказано в субсидии, потому что в свое время он получал гуманитарную помощь от благотворительных организаций.

«В обоих вышеприведенных случаях этим семьям придется возвращать долги государству, — подчеркивает адвокат Виктор Барчук. — И таких семей у нас сегодня сотни тысяч. В условиях общего обнищания, вопиющей безработицы и проблем с пенсионным обеспечением Украина вполне может превратиться в страну должников».

Ранее ФАН рассказывал, что на Украине забастовки учителей привели к закрытию сотен школ и ПТУ.