Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 04:17
04:09
Технологии
Россия разрабатывает автономный дрон для исследования морских глубин
04:05
Общество
Памятник молодому Федору Достоевскому украсил московскую Воздвиженку
04:02
Армия
Колесный плавающий танк со 125-мм пушкой может появиться в России
04:01
Политика
Экс-депутат Рады Мураев отметил главную интригу тет-а-тета Байдена и Зеленского
04:00
Украина
«Страна должников»: украинцев заставят вернуть полученные пособия на оплату услуг ЖКХ
03:53
Общество
«Хорошая вакцина»: норвежский журналист указал на эффективность «Спутника V»
03:52
Общество
Открытие отреставрированной части Биг-Бена вызвало споры в Великобритании
03:44
Экономика
Украинский банк отказался принимать купюры с изображением Крыма
03:33
Общество
Врач Пурясев дал советы по лечению кашля в сезон простуд
03:15
Политика
Панджшер продолжает оказывать сопротивление боевикам из «Талибана»
Все новости

«Страна должников»: украинцев заставят вернуть полученные пособия на оплату услуг ЖКХ
Украина
«Страна должников»: украинцев заставят вернуть полученные пособия на оплату услуг ЖКХ
Федеральное агентство новостей  / 

Министерство социальной политики Украины (МСП) начало масштабную проверку финансового состояния граждан, получающих государственную поддержку. Согласно официальной информации, так называемые инспекторы национальной сервисной службы в первую очередь займутся изучением благосостояния тех лиц, которые в течение двух и более лет получали субсидии на оплату ЖКХ. Если украинец не сможет доказать свою нищету, он будет обязан вернуть в казну полученные раннее средства, а также заплатить штраф «за попытку мошенничества». По мнению независимых экспертов, в обозримом будущем в долгу у Киева может оказаться половина населения страны. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

В пояснительной записке к инициативе МСП отмечено буквально следующее:

«Многие наши сограждане имеют неучтенные доходы, при этом продолжая пользоваться пособиями на оплату газа, электричества и водоснабжения своих квартир и домов. Прекратив такую практику, мы сможем добиться существенной экономии бюджетных средств».

Глава министерства Марина Лазебная подчеркнула, что проверки позволят максимально упростить процедуру выделения помощи «тем, кто действительно в ней нуждается».

«Честному человеку бояться нечего», — резюмировала министр. 

Какими именно методами инспекторы будут отделять честных украинцев от потенциальных мошенников, в минсоцполитики не уточнили. Известно лишь, что инспекторы получили право приходить в дома местных жителей и фиксировать у потенциальных подозреваемых наличие теле- и аудиоаппаратуры, современных кухонных гаджетов, смартфонов и компьютеров. В случае выявления нарушений отдельно взятому гражданину (семье) придется не только вернуть в соответствующие структуры всю сумму полученной субсидии, но и возместить государству «причиненный ущерб». Сумма такого «ущерба» будет определяться в судебном порядке.

«Страна должников»: украинцев заставят вернуть полученные пособия на оплату услуг ЖКХ
Федеральное агентство новостей  / Василий Таран

«Еще несколько лет назад количество малоимущих украинцев, пользующихся государственными субсидиями на оплату коммунальных счетов, превышало 15 миллионов человек, но с каждым годом эта цифра становилась все меньше. По разным причинам людям регулярно отказывали в социальной помощи, — сказала в комментарии Федеральному агентству новостей киевский юрисконсульт Ольга Луцик. — Сначала без льготных тарифов были оставлены семьи, члены которых не имеют официального места работы, затем пришло время лишать субсидий владельцев дачных участков, огородов и подсобных хозяйств. Теперь в поле зрения правительства и чиновников попали все остальные получатели и соискатели субсидий. Лично я не удивлюсь, если завтра ряды таких подозреваемых лиц пополнят пенсионеры и инвалиды, которые до конца своих дней останутся должны Киеву за предоставленные преференции». 

В беседе с корреспондентом ФАН один из представителей регионального отделения МСП в Черниговской области на основе полной конфиденциальности недвусмысленно дал понять, что власти страны не намерены делать исключения «ни для стариков, ни для больных».

«В Нежине пожилая супружеская пара два года пользовалась коммунальными льготами, в то время как их дочь ежемесячно отправляла им деньги из Польши. Как не привлечь к ответственности таких людей?» — задается он вопросом.

А семье инвалида с детства из Житомирской области было отказано в субсидии, потому что в свое время он получал гуманитарную помощь от благотворительных организаций.  

«В обоих вышеприведенных случаях этим семьям придется возвращать долги государству, — подчеркивает адвокат Виктор Барчук. — И таких семей у нас сегодня сотни тысяч. В условиях общего обнищания, вопиющей безработицы и проблем с пенсионным обеспечением Украина вполне может превратиться в страну должников». 

Ранее ФАН рассказывал, что на Украине забастовки учителей привели к закрытию сотен школ и ПТУ.

Вернуться назад

Все новости / Украина / «Страна должников»: украинцев заставят вернуть полученные пособия на оплату услуг ЖКХ
украина нищета
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru