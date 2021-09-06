Министр обороны ЦАР подбирает технику снабжения для окончательной победы над боевиками

Банги, 6 сентября. Министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро не стал дожидаться снятия ограничительных мер Организации Объединенных Наций и приступил к поиску техники, которая поспособствует победе над боевиками.

Как сообщили в пресс-службе военного ведомства республики, почти сразу после вступления в должность Клод Рамо Биро изучил справочную информацию о современных средствах поражения и вспомогательном оборудовании ближайших партнеров — России и Руанды. Его интересуют бронированные машины с усиленной противоминной защитой.

При этом рассматриваются варианты с возможностью установки комплексов управляемого вооружения в будущем.

Безусловно, министр особое внимание уделяет огневым средствам поражения противника. Однако их закупка произойдет уже после снятия санкций ООН. В военном ведомстве заявили, что бронированная техника необходима в первую очередь для того, чтобы защитить солдат правительственных сил (FACA) от спорадических диверсионных атак, которые устраивают боевики из конгломерата «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). И введенные в отношении Центральноафриканской Республики ограничительные меры этому никак не способствуют.

Ранее ФАН сообщал, что жители района (PK0) Банги провели митинг в поддержку армии и призвали Организацию Объединенных Наций к отмене оружейного эмбарго.