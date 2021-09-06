Ученые Гарварда предупредили ленивых людей об опасности преждевременного старения

Лондон, 6 сентября. Нежелание проявлять физическую активность в молодости может серьезно отразиться на внешности и здоровье в старости, констатировали сотрудники Гарвардского университета.

Систематическая лень приводит к неизбежной атрофии мышц и нарушению целостности клеток всех органов. Ведущие малоподвижный образ жизни люди нередко сталкиваются с болями в суставах уже к 30 годам. Ученые рекомендуют регулярно тренироваться дома или в спортзале.

Сладкую газировку и различные десерты признали настоящими «убийцами» молодости. Регулярный стресс и бессонница также не проходят для организма бесследно. Чрезмерное пребывание на открытом солнце может стать причиной онкологических заболеваний, поэтому ученые посоветовали избавиться и от этой привычки для сохранения молодости.

Курение и употребление алкоголя провоцируют преждевременное старение кровеносной системы, предупредили сотрудники Университетского колледжа Лондона. Отказ от вредных привычек позволит организму дольше оставаться здоровым.