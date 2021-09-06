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Марокко назвало провокацией новую должность спецпосланника Алжира по Западной Сахаре
Весь мир
Марокко назвало провокацией новую должность спецпосланника Алжира по Западной Сахаре
Федеральное агентство новостей  / 

Рабат, 6 сентября. Президент республики Абдельмаджид Теббун утвердил семь новых должностей, одним из которых стал «специальный посланник по Западной Сахаре и странам Магриба». Марокко назвало это решение провокацией, пишет издание MWN.

Вакантное место занял бывших посол Алжира в Брюсселе Аммар Блани. Он известен широкой публике как сторонник Фронта ПОЛИСАРИО и противник оккупации спорных территорий на западе Африки.

Согласно регламенту, в его обязанности, как спецпосланника, войдет наблюдение за враждебными действиями королевства по отношению к сахарцам и правительству республики. Официальные лица Рабата уже осудили решение Теббуна.

«Создание новой должности стало еще одним провокационным шагом режима Алжира, направленным на подрыв территориальной целостности Марокко», — говорится в сообщении МИД.

Аммар Блани во время своей карьеры дипломата в Европе часто поддерживал позицию страны по Западной Сахаре, неоднократно делая противоречивые заявления относительно оккупации королевства спорных территорий. В частности, он обвинял должностных лиц ЕС в сотрудничестве с Рабатом в ущерб стабильности в Северной Африке.

Алжирский дипломат также раскритиковал возобновление соглашений между Евросоюзом и Марокко по сельскому хозяйству и рыболовству. Разрешение на вылов природного ресурса, по его мнению, негативно сказывается на жизни сахарцев, которые зарабатывают на этом промысле.

Появление новой должности в Алжире проходит на фоне разрыва дипломатических связей с Рабатом. В частности, причиной такого решения стала враждебность со стороны королевства по отношению к Фронту ПОЛИСАРИО и правительству республики.

Международная редакция Федерального агентства новостей ранее разобралась в причинах спора вокруг Западной Сахары и спрогнозировала возможные пути развития кризиса.

Марокко назвало провокацией новую должность спецпосланника Алжира по Западной Сахаре
Федеральное агентство новостей  / 

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