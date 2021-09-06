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Китайские обозреватели раскритиковали статью польских коллег о «скором упадке» ВКС РФ

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 20:35
Армия
Китайские обозреватели раскритиковали статью польских коллег о «скором упадке» ВКС РФ
Федеральное агентство новостей

Пекин, 6 сентября. Польские эксперты Defence24 напророчили ВКС РФ «скорый развал из-за нехватки денег», однако китайские коллеги рекомендовали им не торопиться с выводами и лучше изучить вопрос.

Недавно эксперты польского издания Defence24 выпустили материал о современном состоянии российской боевой авиации. Поляки пророчили ВКС РФ «скорый развал по причине нехватки финансирования». Публикацией поляков заинтересовались и в Китае, где эксперты издания Sohu заключили, что в Варшаве поторопились хоронить российскую авиацию. «ПолитРоссия» приводит китайскую статью в пересказе.

По данным польских экспертов, в ведомстве ВКС находятся 1400 самолетов различных типов, что превышает численность авиапарка Китая и незначительно уступает ВВС США. Поляки признали, что России пока принадлежит второе место по силе военной авиации, но в будущем ее позиции пошатнутся. В Sohu заключили, что польские эксперты торопят события, и состояние ВКС РФ куда лучше.

Существующие модели самолетов проходят глубокую модернизацию, а к серийному выпуску готовятся истребители пятого поколения Су-57. При этом в хорошем состоянии находятся истребители-бомбардировщики и штурмовики Су-24 и Су-25. А что касается польских экспертов, то они излишне сгущают краски.

«Предсказание Польши о "крахе" воздушной мощи России сильно преувеличено», — отмечают в Sohu.

Ранее российские разработчики показали на авиасалоне МАКС-2021 образец будущего легкого истребителя Су-75. Предполагается, что он совершит первый полет в 2023 году и отправится на экспорт, пишет издание «Утро.ру».

Новейший истребитель Checkmate уже имеет большие перспективы на международном авиарынке, о чем в августе уверенно заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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