Режиссер фильмов для взрослых приглашал Пиппу Миддлтон на съемки

Пиппа Миддлтон со студенческих времен мечтала о популярности, но даже подумать не могла, что ее имя станет известно всему миру только благодаря удачному замужеству родственницы. Особое внимание Миддлтон-младшая привлекла к себе на свадебной церемонии старшей сестры и принца Уильяма в 2011 году. Она появилась на мероприятии в белом платье в пол, которое так обтянуло фигуру, что ее ягодицы обсуждал весь мир несколько месяцев.

После торжества в Сети появились снимки Пиппы Миддлтон, сделанные во времена ее бурного студенчества. На некоторых фотографиях аристократка запечатлена в объятиях парней в одном нижнем белье. Скандальная слава сестры герцогини Кембриджской принесла немало проблем королевской семье. Формами Миддлтон-младшей восхитился даже знаменитый режиссер фильмов для взрослых Стивен Хирш. Он предлагал Пиппе Миддлтон 5 миллионов долларов за главную роль в одной из его картин.

«Я уверен, что ваша красота и грация помогут вам стать настоящей звездой фильмов для взрослых», — цитирует письмо Хирша, отправленное сестре герцогини Кембриджской, издание «СтарХит».

Письмо режиссера осталась без ответа, а со временем Миддлтон-младшая смогла избавиться и от скандальной славы. Примерной аристократкой она стала после замужества в 2017 году. Ее избранником стал бизнесмен, владелец сетей отелей Джеймс Мэттьюз.

Ранее стало известно, что герцоги Кембриджские, принц Уильям и Кейт Миддлтон могут получить подарок от королевы Елизаветы II, о котором так мечтали Меган Маркл и принц Гарри.