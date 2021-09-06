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Сирийских наемников выгнали из войскового лагеря в ливийской столице
Весь мир
Сирийских наемников выгнали из войскового лагеря в ливийской столице
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 6 сентября. Сирийских наемников вывели из войскового лагеря, расположенного на юге столицы. Об этом сообщил местный телеканал «218».

Согласно сообщениям СМИ, об эвакуации предупредили за несколько часов. После этого власти передали объект подразделению антитеррористических сил.

Решение руководства стало результатом ожесточенных столкновений, произошедших в ночь со 2 на 3 сентября, в районе Салах ад-Дин между 444-й бригадой и боевиками, связанными со Службой поддержки стабильности. Неподконтрольные правительству вооруженные формирования начали выводить за пределы столицы.

Несмотря на поступившее распоряжение, покидать лагерь Ярмук сирийские наемники не спешили. Поэтому в район стянули боевую технику на случай сопротивления.

Сирийских наемников выгнали из войскового лагеря в ливийской столице
wikipedia.org  / Halit Edip Özcan / CC BY-SA 3.0

Хусейн аль-Милади, офицер в Управлении безопасности Аль-Азизии, сообщил, что в понедельник утром к военному объекту прибыли вооруженные боевики Службы поддержки стабильности во главе с лидером бандформирования Ганивой аль-Кикли. Они окружили лагерь, где находились сирийцы.

Аль-Милади рассказал, что бойцы аль-Кикли стали угрожать протурецким отрядам. Для этого они использовали одну из радиостанций Триполи. В эфире ливийцы заявили, что расправятся с теми, кто не покинет Ярмук.

«Они подтвердили, что уничтожат всех в лагере, даже если Турция двинется со своими дронами для поддержки наемников», — сообщил офицер.

На прошлой неделе сирийские наемники организовали в лагере акцию протеста. Бойцы группировок «Сукур аш-Шималь» и «Дивизия аль-Мутасим» выступили против задержки выплат жалованья за несколько месяцев. Они обвинили в краже зарплат своих командиров.

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ливия триполи сирийские наемники
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