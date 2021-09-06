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Алана Мамаева обвинила экс-супруга в избиении сына
Шоу-бизнес
Алана Мамаева обвинила экс-супруга в избиении сына
Агентство городских новостей Москва  /  Кардашов Антон

Москва, 6 сентября. Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана рассказала неприятную правду об экс-супруге, которая вскрылась после развода. Полузащитник «Ростова» избивал пасынка.

По словам Мамаевой, бывший супруг постоянно давал ребенку подзатыльники. Делал он это, когда Алана не видела. Из-за регулярного битья по голове у мальчика возникла привычка закрывать голову руками.

Сын модели от предыдущих отношений не сразу признался, что его били. Теперь мальчику требует помощь психолога.

«После развода я спрашивала Алекса, бил ли его папа. Он говорит: «Нет, не бил». А потом случайно я как-то спросила его: «А по голове?». И тут он говорит: «Да-а-а, мама, мне же больно», — написала на странице в Instagram Алана Мамаева, обвинив бывшего супруга в избиении сына.

Павел и Алана Мамаевы были в браке с 2013 года. Весной этого года они объявили о расставании. В отношениях у супругов родилась дочь. Футболист также воспитывал сына Мамаевой от предыдущих отношений и собирался его усыновить.

Развод спортсмена сопровождался скандалами. Сначала бывшая супруга назвала имя его новой пассии. Оказалось Мамаев закрутил роман с подругой Аланы. Теперь экс-супруга требует купить дочери зимнюю одежду.

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