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Партия власти в Перу потребовала отставки председателя Конгресса
Весь мир
Партия власти в Перу потребовала отставки председателя Конгресса
Prt Scr twitter.com  /  @congresoperu

Лима, 6 сентября. Парламентская группа Peru Libre («Свободное Перу») потребовала отставки председателя конгресса по причине «попытки переворота». Об этом сообщается на официальной странице партии в Twitter.

«Подобные заявления отражают скрытое стремление дестабилизировать и подорвать основы демократической системы. Действия, способствующие распаду законно избранного правительства, представляют собой гнусную попытку переворота», — написано в документе партии.

Конгрессмен Келли Порталатино представила вотум недоверия против главы конгресса за «призывы к свержению президента».

Представители Peru Libre подчеркнули, что Мария Дель Кармен Альва «не должна продержаться ни минуты больше» на посту председателя Конгресса Перу.

Они добавили, что Альва стоит во главе движения, направленного на свержение президента Педро Кастильо, в котором участвуют «экстремистские, радикальные и фашистские группировки».

Такая реакция стала ответом на заявления Марии Дель Кармен Альвы в ходе интервью, в котором она отметила, что народ требует выразить вотум недоверия против главы государства от социалистической партии Peru Libre Педро Кастильо.

«Население требует отставки президента», — сообщила Альва.

Во время выступления председатель конгресса также подчеркнула необходимость изменить состав правительства, в частности отправить в отставку премьер-министра Гвидо Беллидо. По ее словам, у чиновника не хватает опыта и политического образования. Альва также напомнила, что против Беллидо ведется два расследования — за отмывание денег и апологетику идей терроризма, после того как он публично поддержал леворадикальную группировку «Сендеро Люминосо» («Сияющий путь»).

После длительных обсуждений члены Конгресса Перу 28 августа утвердили состав кабинета министров во главе с Гвидо Беллидо, предложенный новым президентом. Ранее законодательный орган приостановил решение по утверждению состава кабинета министров на один день на фоне неопределенности и протестов.

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