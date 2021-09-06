Партия власти в Перу потребовала отставки председателя Конгресса

Лима, 6 сентября. Парламентская группа Peru Libre («Свободное Перу») потребовала отставки председателя конгресса по причине «попытки переворота». Об этом сообщается на официальной странице партии в Twitter.

«Подобные заявления отражают скрытое стремление дестабилизировать и подорвать основы демократической системы. Действия, способствующие распаду законно избранного правительства, представляют собой гнусную попытку переворота», — написано в документе партии.

#ÚltimoMinuto | Congresista @kellyportalati2 de Perú Libre presentó moción de censura contra la presidenta del Congreso @MaricarmenAlvaP por expresar que "la calle pide vacancia presidencial". — ???????? Wayka???? (@WaykaPeru) September 5, 2021

Конгрессмен Келли Порталатино представила вотум недоверия против главы конгресса за «призывы к свержению президента».

Представители Peru Libre подчеркнули, что Мария Дель Кармен Альва «не должна продержаться ни минуты больше» на посту председателя Конгресса Перу.

#Peru: Presentan moción de censura contra la Presidenta del Congreso al considerar que sus comentarios estarían buscando la destitución del Presidente Pedro Castillo https://t.co/9K1phQXv02 — Jorge Gestoso (@JorgeGestoso) September 6, 2021

Они добавили, что Альва стоит во главе движения, направленного на свержение президента Педро Кастильо, в котором участвуют «экстремистские, радикальные и фашистские группировки».

Такая реакция стала ответом на заявления Марии Дель Кармен Альвы в ходе интервью, в котором она отметила, что народ требует выразить вотум недоверия против главы государства от социалистической партии Peru Libre Педро Кастильо.

«Население требует отставки президента», — сообщила Альва.

Во время выступления председатель конгресса также подчеркнула необходимость изменить состав правительства, в частности отправить в отставку премьер-министра Гвидо Беллидо. По ее словам, у чиновника не хватает опыта и политического образования. Альва также напомнила, что против Беллидо ведется два расследования — за отмывание денег и апологетику идей терроризма, после того как он публично поддержал леворадикальную группировку «Сендеро Люминосо» («Сияющий путь»).

После длительных обсуждений члены Конгресса Перу 28 августа утвердили состав кабинета министров во главе с Гвидо Беллидо, предложенный новым президентом. Ранее законодательный орган приостановил решение по утверждению состава кабинета министров на один день на фоне неопределенности и протестов.