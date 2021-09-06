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Политолог Штоль объяснил, какая ошибка США может развалить блок НАТО
Армия
Политолог Штоль объяснил, какая ошибка США может развалить блок НАТО
wikipedia.org  /  Office of the Governor of California / Public Domain

Москва, 6 сентября. Вывод армии США с Ближнего Востока может окончательно подорвать остатки веры европейцев в возможности Североатлантического альянса, заявил политолог Владимир Штоль.

Идея создания собственной европейской армии, независимой от США и НАТО, все чаще посещает западных политиков. В последний раз подобное предложение выдвинул глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. На него немедленно отреагировали в НАТО: генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что появление таких армий станет причиной раскола в военном блоке и разобщит Европу.

В беседе с «ПолитЭкспертом» завкафедрой регионального управления Института государственной службы и управления, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Штоль отметил, что в ближайшее время Евросоюз не обзаведется своими армиями, поскольку у него нет соображений о том, как будут функционировать подобные войска. Кроме того, европейцы не привыкли тратить деньги на оборону.

«Европейцев устраивает то, что львиную долю расходов в оборонной сфере в рамках НАТО несут на себе американцы», — отметил политолог.

Американцы же цепляются за НАТО, чтобы оправдать свое присутствие в Европе: без Альянса у США не будет и причин оставлять войска на континенте. Хотя европейцы уже догадываются, что американские гарантии их военной безопасности крайне не надежны. Подорвать имидж США теперь может и вывод американских солдат с Ближнего Востока.

«Принцип домино может дальше повлиять на имидж, боевые способности, моральный дух США и убить надежду европейцев на безоговорочную поддержку и защиту со стороны Вашингтона», — объяснил Штоль.

Эксперт уверен, что если Европа поймет, что и предоставленный США «ядерный зонтик» не так надежен, как казалось, появление евроармий станет вполне реальным.

В это же время американский военный эксперт поделился пожеланиями для руководства НАТО, предложив свой план по усилению восточного фланга военного блока. Аналитик уверен, что Североатлантический альянс должен укрепить сотрудничество с Грузией и Украиной.

Некоторые американские журналисты, наоборот, призывают Белый дом отказаться от заигрываний с Украиной и называют Киев крайне ненадежным союзником, которому не место в блоке НАТО, сообщает издание «Утро.ру».

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