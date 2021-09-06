Экономист Кабаков допустил снижение ключевой ставки ЦБ к концу года

Москва, 6 сентября. Дальнейшее повышение ключевой ставки Центробанка поддержали 11 из 13 аналитиков. Это прокомментировал директор по стратегии группы компаний «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Рынки были готовы к повышению Банком России ключевой ставки. Это ожидание было заложено в финансовых инструментах и активах рынков, заявил он. В комментарии Общественной Службе Новостей Кабаков отметил, что возможное повышение составит 0,25% или 0,5%.

«Учитывая темпы инфляции, ЦБ не останется в стороне от такого роста. Денежно-кредитная политика остается достаточно мягкой, так как у нас ключевая ставка следует за темпами роста инфляции», — заявил он.

Однако, если в четвертом квартале текущего года не произойдет замедления темпов роста инфляции в мире и в РФ, регулятор может приостановить действия по повышению ключевой ставки и речь пойдет о понижении значения.

Финансовый рынок России готовится к продолжению ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка. По мнению экспертов, повышение ключевой ставки до 7-7,25% может замедлить и стабилизировать инфляцию на уровне 6,3-6,5%.