Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 20:42
20:42
Весь мир
Сирийских наемников выгнали из войскового лагеря в ливийской столице
20:41
Шоу-бизнес
Азиза встала на защиту родственников мужа после программы Малахова
20:41
Весь мир
Министр обороны ЦАР подбирает технику снабжения для окончательной победы над боевиками
20:41
Происшествия
Мать и сын погибли на пожаре в селе Быков Отрог под Саратовом
20:40
Весь мир
Французская экспансия: зачем Total инвестирует 27 млрд долларов в Ирак
20:38
Общество
Ученые Гарварда предупредили ленивых людей об опасности преждевременного старения
20:36
Общество
Курс Беглова на расширение гражданского судостроения положительно скажется на ОПК
20:35
Армия
Китайские обозреватели раскритиковали статью польских коллег о «скором упадке» ВКС РФ
20:34
Шоу-бизнес
Режиссер фильмов для взрослых приглашал Пиппу Миддлтон на съемки
20:30
Экономика
Экономисты назвали факторы, оказывающие влияние на рост рубля
Все новости

Экономист Кабаков допустил снижение ключевой ставки ЦБ к концу года
Экономика
Экономист Кабаков допустил снижение ключевой ставки ЦБ к концу года
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Алла Ларионова

Москва, 6 сентября. Дальнейшее повышение ключевой ставки Центробанка поддержали 11 из 13 аналитиков. Это прокомментировал директор по стратегии группы компаний «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Рынки были готовы к повышению Банком России ключевой ставки. Это ожидание было заложено в финансовых инструментах и активах рынков, заявил он. В комментарии Общественной Службе Новостей Кабаков отметил, что возможное повышение составит 0,25% или 0,5%.

«Учитывая темпы инфляции, ЦБ не останется в стороне от такого роста. Денежно-кредитная политика остается достаточно мягкой, так как у нас ключевая ставка следует за темпами роста инфляции», — заявил он.

Однако, если в четвертом квартале текущего года не произойдет замедления темпов роста инфляции в мире и в РФ, регулятор может приостановить действия по повышению ключевой ставки и речь пойдет о понижении значения.

Финансовый рынок России готовится к продолжению ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка. По мнению экспертов, повышение ключевой ставки до 7-7,25% может замедлить и стабилизировать инфляцию на уровне 6,3-6,5%.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Экономист Кабаков допустил снижение ключевой ставки ЦБ к концу года
инфляция ключевая ставка Кабаков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru