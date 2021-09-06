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Павел Деревянко зажигал на танцполе с новой возлюбленной на глазах у экс-супруги
Шоу-бизнес
Павел Деревянко зажигал на танцполе с новой возлюбленной на глазах у экс-супруги
instagram.com  /  @pablo_derevyanko

Москва, 6 сентября. Актер Павел Деревянко пришел на вечеринку в компании таинственной незнакомки. От жарких поцелуев и объятий с новой девушкой артиста не остановило даже присутствие экс-супруги.

Личная жизнь Павла Деревянко находится под пристальным вниманием фанатов после его разрыва с Дарьей Мясищевой, с которой он состоял в гражданском браке десять лет. Артист то и дело сам провоцировал слухи о новых романах. Зимой он пришел на премьеру фильма вместе с Аглаей Тарасовой и не отходил от нее ни на шаг. Через пару месяцев звезду заметили с эффектной блондинкой Аленой Ивановой на церемонии вручения премии «Золотой орел».

В воскресенье, 5 сентября, Деревянко появился на вечеринке в честь дня рождения звезды «Холостяка» Антона Криворотова. Пришел актер на шумное мероприятие ни один, а в компании неизвестной девушки. Весь вечер пара целовалась и зажигала на танцполе. Видео с жаркими танцами Павла Деревянко и его спутницы появилось в распоряжении издания Super!. Артиста не смутило даже присутствие бывшей жены, которая также была в числе гостей вечеринки.

Пользователи Сети быстро рассекретили личность таинственной незнакомки. Весь вечер актер провел в компании молодой бизнесвумен Зои Фуць. Девушка шьет одежду на заказ, а также занимается доставкой кокосовой воды. Похоже это приносит ей неплохие деньги — дети Зои Фуць ходят в престижную школу в Барвихе, а сама она разъезжает по Москве на дорогом авто.

Павел Деревянко и Дарья Мясищева расстались в прошлом году. Артист признавался, что разрыв отношений дался ему тяжело. В какой-то момент он понял, что не справляется с эмоциями, поэтому обратился к специалисту для разрешения ситуации.

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деревянко отношения роман
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