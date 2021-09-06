Сотрудники РАНХиГС рассказали о проблемах утечки персональных данных

О том, с какими угрозами сталкиваются люди в эпоху, когда представить свою жизнь без девайсов просто невозможно, в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Утечка персональных данных россиян как угроза национальной безопасности» рассказали эксперты Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (СЗИУ РАНХиГС): директор образовательного направления «Правовое обеспечение национальной безопасности» Константин Индык, заместитель декана факультета среднего профессионального образования Василий Бурылов и заведующий кафедрой бизнес-информатики Владимир Наумов.

Владимир Наумов отметил, что вопрос защиты персональных данных носит комплексный характер. Лучший способ защитить свои данные — ничего нигде не публиковать, не пользоваться девайсами.

«Если думать о защите персональных данных конкретного человека, то нужно выбрать: или ты не защищаешь свои данные и пользуешься услугами, но вреда, зла ты не будешь избегать, или наоборот. Но тогда живи в лесу, в деревне. Все отключи и радуйся, что о тебе никто ничего не знает», — сказал заведующий кафедрой бизнес-информатики.

Федеральное агентство новостей /

В свою очередь Константин Индык заметил, что хранение личной информации в нашей стране регулируется федеральным законом о защите информации, законом о персональных данных. В них четко регламентируется понятие информации, данных, кто и как с ними должен работать. Впрочем, одно дело — закон на бумаге, другое — вопросы реализации. Здесь, возможно, существуют некие пробелы, которые позволяют мошенникам осуществлять свою деятельность.

Говоря о девайсах, Василий Бурылов сообщил, что в начинке даже простых кнопочных телефонов могут содержаться программные закладки. Они, например, могут использоваться для воровства денег с баланса телефона. При этом заместитель декана факультета среднего профессионального образования отметил, что такие устройства все же безопаснее, чем еще более богатые разнообразной начинкой современные смартфоны.

Федеральное агентство новостей /

В связи с этим Владимир Наумов напомнил о российской операционной системе для мобильных приложений «Аврора». Он также рассказал, что при подготовке к выборам этой осенью есть 300 тыс. планшетов, которые прошли необходимую сертификацию и будут использованы выборщиками. Это поможет в автоматизации процесса выборов. Позже устройства будут переданы в школы учителям.

«Мы в сфере IT живем долго, известно, что IT-рынок у нас совсем плох: 2% от мирового рынка, а микроэлектроника вообще никакая. Но есть всего шесть стран в мире, которые производят свои центральные микропроцессоры, среди них — США, Израиль, Китай и Россия», — отметил собеседник.

Кроме того, он заявил, что в современном мире уже появилось целое поколение людей, информация о жизни которых с самого детства содержится в соцсети Facebook.

Как рассказал Василий Бурылов, технологии не стоят на месте. Касается это и возможностей девайсов по слежке за нами. Например, системы распознавания голоса раньше требовали много энергии, но сейчас появились отдельные чипы для обработки голоса, которые требуют уже меньше энергии. Он также поделился способом определить в том или ином уголке мира наличие киберпреступников.

«Можно посмотреть на олимпиады по программированию — кто их выигрывает. Значит, в этих странах должны быть хакеры соответствующего уровня», — подсказал заместитель декана факультета среднего профессионального образования.

Ранее сообщалось, что консультации в сфере кибербезопасности между США и Россией продолжаются. Отмечается, что переговоры на тему борьбы с вирусами и хакерами достигли прогресса.