В десятках штатов США кончаются койки для больных COVID-19

Вашингтон, 6 сентября. Власти трех штатов США объявили о критической ситуации в связи с рекордным ростом заболеваемости COVID-19.

Управление здравоохранения штата Орегон сообщило в субботу, что только 50 из 638 коек в отделениях интенсивной терапии штата остаются незанятыми. Еще более безрадостная картина сложилась в Айдахо, где из почти 400 коек свободными остались только четыре. Отделения интенсивной терапии забиты пациентами с COVID-19.

«Мы находимся на грани того, с чем можем справиться прямо сейчас. Все может стать намного хуже», — говорит Патрик Аллен, директор Управления здравоохранения штата Орегон.

В воскресенье к своим коллегам присоединился губернатор Кентукки, демократ Энди Бешир, который назвал «ужасной» вспышку заболеваемости, переложив ответственность за бедственное положение на законодателей штата из Республиканской партии, которые, по его словам, «ограничили его возможности контролировать рекордную волну заболеваемости».

«Если бы у меня была возможность сделать это прямо сейчас, у нас был бы приказ о ношении масок в общественных местах и в помещении», — заявил Бешир.

Необходимо отметить, что несмотря на вакцинацию и введенные ограничительные меры, в большинстве штатов США наблюдается серьезный рост заболеваемости. Во многих штатах количество ежедневно выявляемых больных находится на том же уровне, что и на пике эпидемии, который США проходили зимой. Пользователи соцсетей сообщают, что многие штаты столкнулись с дефицитом мест в отделениях интенсивной терапии.

Большинство наблюдателей связывает новый пик заболеваемости с распространением в Соединенных Штатах варианта «дельта», а также с отказом властей многих республиканских штатов от обязательного использования масок.

Global Look Press / Stephen Zenner / Keystone Press Agency

Особо острой критике подверглись губернаторы Флориды и Техаса, которые отменили требования по ношению масок. Тем не менее, статистика свидетельствует, что требование к использованию масок не оказывает особого влияния на темпы распространения COVID-19: среди лидеров заболеваемости находится Гуам, где ношение масок обязательно. Это же справедливо и в отношении Орегона, власти которого так же приняли решение об обязательном использовании средств индивидуальной защиты.