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Карди Би стала мамой во второй раз
Общество
Карди Би стала мамой во второй раз
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face

Лос-Анджелес, 6 сентября. Американская хип-хоп исполнительница Белкалис Марленис Альманзар, более известная под псевдонимом Карди Би, родила мальчика.

Второй ребенок Карди Би и рэпера Offset появился на свет 4 сентября. Счастливая певица поделилась в Instagram снимком из роддома. На опубликованном фото артистка сидит вместе с мужем на кровати, она держит на руках малыша, укутанного в голубое одеяло.

Публикация всего за двадцать минут набрала более двух миллионов лайков, под ней появились сотни комментариев. Поклонники поздравили родителей с рождением наследника.

Карди Би стала законной супругой Offset в сентябре 2017 года. В июле 2018 года она родила дочь, которую назвали Калче Киари Сэфас. Певица неоднократно заявляла о расставании с мужем и даже хотела разводиться, но вторая беременность помешала ей осуществить задуманное.

Ранее артистка подарила на трехлетие дочери Калче дорогой браслет. Ожерелье с подвесками Hermès Birkin и Chanel стоило не менее 150 тысяч долларов. Поклонники решили, что дарить такой подарок маленькому ребенку очень странно.

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