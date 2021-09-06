«Радио Свобода» используют для дискредитации борьбы МВД с наркотиками

Юрист Фонда Андрея Рылькова (ФАР, НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Тимур Мадатов выступил с критикой российской наркополитики, прокомментировав интервью генерал-майора полиции Кирилла Смурова. Мнение юриста опубликовало «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

В интервью «Интерфаксу» врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-майор полиции Кирилл Смуров рассказал о борьбе с запрещенными веществами, подвел итоги предыдущего десятилетия и обозначил новые задачи. По его словам, за 2010–2020 год удалось повлиять на оздоровление общества и улучшить криминогенную обстановку в РФ.

«Пресечена деятельность восьми тысяч преступных сообществ, в том числе носящих транснациональный характер. Из незаконного оборота за десять лет изъято почти 400 тонн запрещенных веществ, в том числе 275 тонн наркотических средств, 14,7 тонны психотропных веществ, 9,6 тонны сильнодействующих веществ, 93,8 тонны прекурсоров. Выявлено свыше двух миллионов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков», — отметил генерал.

Смуров также рассказал об изменениях наркорынка, новых тенденциях в борьбе с распространением запрещенных веществ и сообщил о негативном опыте стран, ослабивших наркоконтроль. При этом врио начальника антинаркотического главка подчеркнул, что легалайз в России исключен.

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, «РАДИО СВОБОДА»

Тимур Мадатов прокомментировал СМИ-иноагенту «Радио Свобода» выступление Кирилла Смурова, противопоставив «сухие» цифры подходу, который практикуется иноагентом ФАР и якобы учитывает интересы российских граждан.

Напомним, Фонд Рылькова и ряд других правозащитных НКО выступают за смягчение наркополитики, легализацию заместительной опиоидной терапии и прекращение «стигматизации» наркопотребителей. Они исходят из того, что человек должен сам отказаться от наркотиков и ему следует помочь дожить до этого решения с меньшим ущербом для здоровья. Идеи правозащитников транслирует «Радио Свобода» и другие прозападные СМИ, нередко с пометкой, что мнение может не совпадать с точкой зрения редакции, как произошло в данном случае.

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Мадатов считает, что оценивать эффективность антинаркотической стратегии государства «тоннами изъятых наркотиков» и числом ликвидированных банд неверно. Используя отсылки к закону РФ «О полиции», юрист транслирует мысль, что борьба с преступностью якобы должна отойти на второй план по сравнению с интересами граждан, среди которых есть и наркопотребители.

«Таким образом, согласно букве закона, защита жизни и здоровья граждан — для каждого полицейского главное. Ни "тонны изъятых наркотиков", ни число "ликвидированных преступных сообществ" не отвечают на вопрос об эффективности работы МВД, направленной на защиту жизни и здоровья граждан», — приходит к выводу юрист.

Мадатов обесценивает достижения службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, называя их «игрой с цифрами, единственным достоинством которых является способность впечатлить читателя», и призывает обратить внимание на положение наркопотребителей, «вынужденных добывать запрещенные наркотики» вместо решения других важных вопросов, таких как забота о своем здоровье. Как и другие коллеги по ФАР, Мадатов критикует запрет опиоидной заместительной терапии в РФ и призывает к «гуманизации» законов по отношению к наркопотребителям.

В интервью «Интерфаксу» генерал-майор Кирилл Смуров упоминал об опасности подхода, транслируемого ФАР. Среди новых угроз национальной безопасности он назвал не только использование информационных технологий для распространения и пропаганды наркотиков, но и попытки «либерализации» системы контроля за наркотиками. Он подчеркнул, что в Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года прописано формирование нетерпимости общества к распространению запрещенных веществ. Позиция России подкреплена опытом ряда стран, смягчение наркополитики которых показало отрицательный результат.

«Отдельными государствами легализуются некоторые виды наркотиков, предпринимаются попытки навязывания нам сомнительных, а точнее, вредоносных концепций. Вместе с тем опыт этих стран показывает, что их нарколиберальная политика в среднесрочной и долгосрочной перспективе негативно сказывается на наркоситуации», — сообщил Смуров.

/ Федеральное агентство новостей

Он привел в пример доклад полиции Нидерландов начала 2018 года, где с 70-х годов ХХ века разрешено употребление марихуаны. Основным выводом правоохранителей стало то, что страна за последние 30 лет превратилась в наркогосударство. В докладе особо отмечено, что полиция не располагает ресурсами для борьбы с наркопреступностью, а мягкость наказания превосходит все ожидания.

Международный комитет по контролю за наркотиками (МККН) также отметил ухудшение ситуации в ряде стран, легализовавших марихуану.

«В Докладе МККН за 2019 год, в котором анализируется функционирование системы международного контроля над наркотиками, констатировано, что в Канаде, когда рекреационное потребление каннабиса было легализовано, практически в два раза возросло число тех, кто впервые его употребил», — рассказал Смуров.

Легалайз в Канаде и в некоторых штатах США не помог сократить незаконный оборот, так как нелегальный товар дешевле, а купить его могут потребители всех возрастов. Согласно отчету статуправления Канады за февраль 2020 года, меньше трети потребителей покупают каннабис только в законных источниках. Четыре из десяти признались, что в 2019 году хотя бы часть продукта приобрели нелегальными путями.

«В США, преимущественно в штатах, где марихуана легализована, продолжает увеличиваться ее незаконное производство местными, национальными и транснациональными преступными организациями. Параллельно в Канаде и США отмечается резкий рост потребления синтетических опиоидов», — сообщил Смуров.

Генерал отмечает, что в 2020 году количество смертей в США от передозировок наркотиками достигло 87 тысяч случаев. Увеличение смертности в связи с наркотиками во время пандемии было зафиксировано не только в Америке, однако статистика предыдущих лет тоже негативна. По данным Всемирного доклада о наркотиках УПН ООН, в 2017 году число передозировок увеличилось в США на 13%, в Канаде — на 33% по сравнению с 2016 годом.

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В интервью Смурова также содержится ответ на упреки либерального сообщества по поводу жесткости законодательства РФ по отношению к наркопотребителям. По оценке генерала, российские законы «достаточно лояльны».

«Так, например, потребление наркотиков в РФ не является уголовно наказуемым деянием, в отличие, например, от Греции и Финляндии, где можно лишиться свободы на срок до 5–6 месяцев, в Турции — до 5 лет, в Сингапуре вообще предусмотрен штраф до 20 тысяч долларов США или лишение свободы до 10 лет», — сообщил он.

Примечательно, что Мадатов никак не прокомментировал приведенные Смуровым цифры в отношении США и Канады, назвав интервью «скучным», а тезисы «предсказуемыми». Вероятно, статистика по этим странам ему знакома, что не мешает юристу ФАР выступать за смягчение отношения к наркотикам в РФ.

Фонд Андрея Рылькова регулярно выступает с критикой российской наркополитики, продвигая более «терпимое» отношение к употреблению психоактивных веществ. Однако не стоит забывать про связь правозащитного НКО с рядом международных фондов, которые тоже выступают за легалайз. Не исключено, что продвижение идей нарколиберализации спонсируется производителями веществ, а также структурами, которые заинтересованы в ослаблении стран-конкурентов.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.