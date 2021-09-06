Блогер узнала истинное отношение французов к русским

Джакарта, 6 сентября. Россиянка, проживающая на Бали, пообщалась с французом и узнала истинное отношение иностранцев к ее соотечественникам.

Девушка по имени Анна переехала на остров в начале 2021 года, сменила сферу деятельности и стала вести блог. Межкультурные коммуникации являются приоритетной темой ее публикаций.

На этот раз Анна вызвала на диалог француза, который работал на Бали на удаленке. Марсель помимо этого еще и профессиональный серфингист, за последнее время он поменял несколько локаций. Иностранец оказался очень общительным. Он искренне рассказал о своем отношении к русским.

Как истинный француз Марсель в первую очередь отметил красоту славянок. Мужчина щедро раздавал комплименты русским девушкам, которых он вычисляет из толпы безошибочно.

«Есть что-то в нас такое, что отличает от европейских представительниц прекрасного пола», — пояснила Анна в своем блоге на дзен-канале.

Практически всех иностранцев удивляет один нюанс в общении с россиянками: если на первом свидании кавалер предложит разделить счет, второго просто не будет. Во Франции и многих других странах принято делить расходы пополам, и речь не только об оплате ужина.

Марсель очень коммуникабельный, легко заводит знакомства, любит шутить. По его словам, при общении с русскими ходишь «как по минному полю», никогда не знаешь, как они отреагируют на слова или шутки. В ответ часто можно получить пристальный взгляд или осуждающее молчание. Марсель предположил, что дело не в различиях менталитета и чувстве юмора, причина кроется в другом.

«Русские люди часто ожидают какого-то подвоха, у нас изначально настороженное отношение к незнакомцам», — пояснила блогер.

Голландец Махил захотел узнать, что о нем думают его новые российские знакомые. Весь день он притворялся, что не знает русский язык, а потом ошарашил приятелей вопросом на русском.