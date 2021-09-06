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Игуменья Фаина рассказала о жизни актрисы Екатерины Васильевой в монастыре
Шоу-бизнес
Игуменья Фаина рассказала о жизни актрисы Екатерины Васильевой в монастыре
Global Look Press  /  Vladimir Myshkin/Russian Look

Москва, 6 сентября. Настоятельница монастыря Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь в Новой Москве рассказала, что до монашеского пострига Екатерине Васильевой еще далеко — пока она стала инокиней.

Про уход Васильевой в монастырь в конце августа сообщила Мария Шукшина. Она же заявила, что артистка приняла постриг. Слова Шукшиной опровергла игуменья Фаина — настоятельница монастыря, где находится Екатерина Васильева. По ее словам, до такого серьезного этапа актрисе еще далеко, пока она стала инокиней и получила новое имя — Василиса.

Настоятельница утверждает, что Васильева пришла в монастырь в качестве послушницы несколько лет назад, устав от внимания и суеты. Однако актриса никак не ожидала подобной шумихи, когда поклонники и коллеги узнали о ее решении.

«Что только не написали про нее в интернете. Она в ужасе от всего этого. Она ушла в монастырь, потому что устала от внимания <...> У нее была тяжелая операция. Ей сустав поменяли», — рассказала игуменья Фаина в эфире программы «Ты не поверишь!».

В первое время в монастыре Васильева по состоянию здоровья не могла выполнять работу по хозяйству, поэтому просто присматривала за козами, пишет портал Teleprogramma.pro. Сейчас артистка передвигается по территории, прихрамывая и опираясь на палку.

Актер сериала «Интерны», бывший священнослужитель Иван Охлобыстин поддержал свою коллегу в решении уйти в монастырь. По его словам, Васильева всегда тянулась к религии и многие годы помогала церкви.

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религия актриса васильева монастырь
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