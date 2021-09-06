«Наказывают простых жителей»: власти ЦАР раскритиковали оружейное эмбарго ООН

Банги, 6 сентября. Советник главы государства по вопросам взаимодействия со СМИ Альберт Ялоке Мокпем заявил, что власти потребуют полной отмены оружейного эмбарго.

В конце июля Совет Безопасности ООН с подачи Франции проголосовал за сохранение санкций в отношении ЦАР до следующего года. Это решение вызвало возмущение всего населения, так как правительственным силам (FACA) не хватает наступательных средств для полной зачистки территории от боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

«Центральноафриканская Республика — это страна, которую международное сообщество ограничивает в возможностях защищать население. Поэтому пришло время ее народа выступить как один человек и потребовать независимости для себя и своей государственности», — объяснил Мокпем.

По его мнению, международное сообщество «наказыва ет даже не власти, а простых жителей», стремящихся к миру и стабильному развитию. Пресс-секретарь отдал должное усилиям, предпринятым президентом Фостен-Арканжем Туадера для окончательной отмены эмбарго.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

«Глава республики и его правительство работают именно над поиском паллиативов, над подписанием двусторонних контрактов со странами-партнерами, которые являются нашими союзниками. И это позволило нам противостоять агрессии CPC в период между 2020 и 2021 годами. Но разочарование от действий ООН слишком велико, так как организация больше прислушивается к Франции, а не населению страдающей ЦАР. Мы подверглись угнетению со стороны тех, кто хочет заработать на нас», — добавил он.

Мокпем напомнил, что, в отличие от подготовленных российскими инструкторами бойцов FACA, боевики активно пользуются тяжелым вооружением, которое им поставляют из-за рубежа, а это создает очень много препятствий в деле полной победы над бандформированиями.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Эрик Нгаба

«Они обладают тем, чего нет у нас, и поэтому история с эмбарго остается требованием Центральноафриканской Республики до его полной отмены. Тем не менее я хотел бы поблагодарить наших стратегических партнеров Россию и Руанду за оказываемую помощь. Без таких союзников было бы очень сложно», — заключил чиновник.

Ранее ФАН сообщал, что молодежное движение ЦАР выступило за полные снятия ограничений ООН.