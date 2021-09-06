Макрон заявил о желании пересмотреть сотрудничество с Ираном

Париж, 6 сентября. Глава Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы с новым президентом Ирана Эбрахимом Раиси предложил пересмотреть отношения между двумя государствами и указал на необходимость углубления сотрудничества. Он подчеркнул готовность развивать политические, экономические и культурные связи, а также партнерство в сфере региональной стабильности и безопасности.

В свою очередь Раиси приветствовал эту инициативу и заявил, что сотрудничество Тегерана с Парижем может стать ключом для улучшения отношений Исламской Республики с другими европейскими странами. Он отметил, что политическая независимость Ирана и Франции является хорошей основой для установления прочных и стабильных связей, устойчивых к влиянию извне.

В ходе разговора главы двух государств обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе, в частности в Ираке. При этом Раиси подчеркнул всестороннюю поддержку соседней республики со стороны иранского правительства и народа. Президент призвал европейского политика добиться того, чтобы США были привлечены к ответу перед мировым сообществом за содействие терроризму, отметив, что Иран не разделяет экстремистов на «хороших» и «плохих».

Аналогично Раиси отозвался и о ситуации в Афганистане, обратив внимание на провал политики США и НАТО в этой стране и необходимость объединения усилий всех государств для помощи сторонам конфликта и афганскому народу.

Iranian President Raisi in a phonecall with French President Macron:



"We will not hesitate to provide all kinds of humanitarian aid to the Lebanese, and we are ready to cooperate with France to develop Lebanon." pic.twitter.com/dOE3IdCENn — Lebanese News and Updates (@LebUpdate) September 5, 2021

Кроме того, президенты проявили солидарность по поводу ливанского кризиса. Макрон подчеркнул стремление его администрации к обеспечению стабильности в этой стране и выразил надежду на иранскую поддержку в данном вопросе. Раиси также выступил за формирование сильного правительства в Бейруте.

Коснувшись ядерной сделки, Макрон призвал Исламскую Республику вернуться за стол переговоров в Вене. В ответ иранский президент вновь подчеркнул позицию Тегерана, который готов к продолжению диалога только в том случае, если он будет иметь ощутимые результаты и приведет к снятию антииранских санкций.

Iran’s President told his French counterpart that negotiations to revive the nuclear deal with the U.S. and other world powers had to lead to the removal of sanctions on the Islamic Republic https://t.co/5Cox3ZqyF7 — Bloomberg (@business) September 5, 2021

Телефонный разговор состоялся через неделю после Багдадского саммита, на котором встретились главы и высокопоставленные представители многих стран Ближнего Востока. Основной целью мероприятия было снижение напряженности между государствами-соседями Ирака, в первую очередь Саудовской Аравией и Ираном. В мероприятии принял участие и Макрон, который в последнее время хочет укрепить позиции Парижа в регионе на фоне того, как американские войска уменьшают там свое присутствие.

Не исключено, что попытки сближения с Исламской Республикой предпринимаются Францией для того, чтобы помочь правительству Ливана, избежав при этом препятствий в лице «Хезболлы». Также причиной звонка может быть желание Парижа заранее нормализовать отношения с Тегераном в случае провала переговоров по ядерной сделке, положительный исход которой кажется все менее вероятным. Ранее из-за поддержки санкций, введенных США против Ирана, Франция потеряла около 20 млрд долларов после запрета на торговые отношения с Исламской Республикой.