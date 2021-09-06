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Макрон заявил о желании пересмотреть сотрудничество с Ираном
Весь мир
Макрон заявил о желании пересмотреть сотрудничество с Ираном
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 6 сентября. Глава Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы с новым президентом Ирана Эбрахимом Раиси предложил пересмотреть отношения между двумя государствами и указал на необходимость углубления сотрудничества. Он подчеркнул готовность развивать политические, экономические и культурные связи, а также партнерство в сфере региональной стабильности и безопасности.

В свою очередь Раиси приветствовал эту инициативу и заявил, что сотрудничество Тегерана с Парижем может стать ключом для улучшения отношений Исламской Республики с другими европейскими странами. Он отметил, что политическая независимость Ирана и Франции является хорошей основой для установления прочных и стабильных связей, устойчивых к влиянию извне.

В ходе разговора главы двух государств обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе, в частности в Ираке. При этом Раиси подчеркнул всестороннюю поддержку соседней республики со стороны иранского правительства и народа. Президент призвал европейского политика добиться того, чтобы США были привлечены к ответу перед мировым сообществом за содействие терроризму, отметив, что Иран не разделяет экстремистов на «хороших» и «плохих».

Аналогично Раиси отозвался и о ситуации в Афганистане, обратив внимание на провал политики США и НАТО в этой стране и необходимость объединения усилий всех государств для помощи сторонам конфликта и афганскому народу.

Кроме того, президенты проявили солидарность по поводу ливанского кризиса. Макрон подчеркнул стремление его администрации к обеспечению стабильности в этой стране и выразил надежду на иранскую поддержку в данном вопросе. Раиси также выступил за формирование сильного правительства в Бейруте.

Коснувшись ядерной сделки, Макрон призвал Исламскую Республику вернуться за стол переговоров в Вене. В ответ иранский президент вновь подчеркнул позицию Тегерана, который готов к продолжению диалога только в том случае, если он будет иметь ощутимые результаты и приведет к снятию антииранских санкций.

Телефонный разговор состоялся через неделю после Багдадского саммита, на котором встретились главы и высокопоставленные представители многих стран Ближнего Востока. Основной целью мероприятия было снижение напряженности между государствами-соседями Ирака, в первую очередь Саудовской Аравией и Ираном. В мероприятии принял участие и Макрон, который в последнее время хочет укрепить позиции Парижа в регионе на фоне того, как американские войска уменьшают там свое присутствие.

Не исключено, что попытки сближения с Исламской Республикой предпринимаются Францией для того, чтобы помочь правительству Ливана, избежав при этом препятствий в лице «Хезболлы». Также причиной звонка может быть желание Парижа заранее нормализовать отношения с Тегераном в случае провала переговоров по ядерной сделке, положительный исход которой кажется все менее вероятным. Ранее из-за поддержки санкций, введенных США против Ирана, Франция потеряла около 20 млрд долларов после запрета на торговые отношения с Исламской Республикой.

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