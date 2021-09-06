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СМИ сообщили о 430 сдавшихся боевиках на юге Сирии
Армия
СМИ сообщили о 430 сдавшихся боевиках на юге Сирии
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда / Алексей Буров

Дамаск, 6 сентября. Группа из 430 боевиков добровольно приняла решение сложить оружие и сдаться властям. Инцидент произошел на юге Сирийской Арабской Республики в провинции Деръа.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники в сирийских силовых структурах, боевики согласись на условия по примирению, выдвинутые правительством государства.

Ранее отмечалось, что вооруженные группировки препятствуют реализации соглашения о мирном урегулировании в районе Деръа Аль-Балад. Обострение ситуации в этой провинции продолжается с конца июля. Боевики в этом административном центре устраивали разбой, похищали и убивали людей. В итоге правительственные войска окружили Деръа Аль-Балад.

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) выступил посредником на переговорах сил САА и бандформирований. Именно в результате этих действий было принято соглашение о примирении.

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Сирия боевики правительство
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