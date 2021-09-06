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Судостроители разместили на российском фрегате «Адмирал Исаков» силовую установку

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 19:46
Армия
Судостроители разместили на российском фрегате «Адмирал Исаков» силовую установку
facebook.com  /  ВМФ РФ

Санкт-Петербург, 6 сентября. Специалисты установили силовую установку на новый российский фрегат «Адмирал Исаков», сообщили в пресс-службе завода «Северная верфь».

Фрегат получил обе турбины правого и левого борта совместно с редукторами. В дальнейшем судостроители приступят к центровке редукторов, калибровке дизельных двигателей и турбин, настройкой валопровода. Предполагается завершить эти работы в течение шести месяцев.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для ближней, дальней и океанической зон. Минобороны России планирует получить десять подобных кораблей. В составе ВМФ РФ сейчас находятся два таких судна, еще одно проходит испытания, пять строятся, еще два ожидают закладки на судоверфях.

Глава ОСК Андрей Рахманов ранее назвал сроки передачи флоту атомных подводных лодок «Новосибирск» и «Князь Олег». ВМФ РФ получит субмарины до конца 2021 года. Президент России Владимир Путин также дал старт строительству сразу двух кораблей и четырех подлодок, передает телеканал «360».

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