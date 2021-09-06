Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 20:41
20:41
Шоу-бизнес
Азиза встала на защиту родственников мужа после программы Малахова
20:41
Весь мир
Министр обороны ЦАР подбирает технику снабжения для окончательной победы над боевиками
20:41
Происшествия
Мать и сын погибли на пожаре в селе Быков Отрог под Саратовом
20:40
Весь мир
Французская экспансия: зачем Total инвестирует 27 млрд долларов в Ирак
20:38
Общество
Ученые Гарварда предупредили ленивых людей об опасности преждевременного старения
20:36
Общество
Курс Беглова на расширение гражданского судостроения положительно скажется на ОПК
20:35
Армия
Китайские обозреватели раскритиковали статью польских коллег о «скором упадке» ВКС РФ
20:34
Шоу-бизнес
Режиссер фильмов для взрослых приглашал Пиппу Миддлтон на съемки
20:30
Экономика
Экономисты назвали факторы, оказывающие влияние на рост рубля
20:30
Шоу-бизнес
Алана Мамаева обвинила экс-супруга в избиении сына
Все новости

Экономист Бурылов ответил на вопрос о доступе спецслужб к смартфонам граждан

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 19:42
Политика
Экономист Бурылов ответил на вопрос о доступе спецслужб к смартфонам граждан
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 6 сентября. Смартфоны граждан — открытая книга для спецслужб. Об этом заявил заместитель декана СЗИУ РАНХиГС по учебной и организационной работе, кандидат экономических наук Василий Бурылов.

Специалист принял участие в конференции «Утечки персональных данных россиян как угроза национальной безопасности», которая прошла в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Так, во время мероприятия прозвучал вопрос о том, могут ли мошенники или сотрудники спецслужб могут получить доступ к данным из мобильных телефонов обычных граждан.

«Если вы простой человек — это не уровень мошенников, это уровень большой. С этой точки зрения уже всем нужно привыкать к тому, что мы находимся в открытом мире. Но часто спецслужбам не нужно ничего взламывать, человек сам показывает все, что есть, начиная с соцсетей, публикаций», — сказал экономист.

Экономист Бурылов ответил на вопрос о доступе спецслужб к смартфонам граждан
unsplash.com  / NordWood Themes

Однако шанс, что информация с персональных устройств может попасть в руки третьих лиц, существует. Для этого нужно, к примеру, оказаться в зоне наблюдения работников соответствующих органов.

«А так есть две вещи — если вы не попадете под наблюдение спецслужб, если вы делаете обновления, где исправляется безопасность вовремя, то вам бояться нечего. Слишком это дорого, чтобы вас взламывали такими методами. Кроме спецслужб, за это будет грозить уголовная ответственность», — заключил замдекана СЗИУ РАНХиГС.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден ранее заявил, что смартфоны могут передавать личные данные владельцев компаниям-производителям. Речь шла о гаджетах американского производства.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экономист Бурылов ответил на вопрос о доступе спецслужб к смартфонам граждан
сноуден спецслужбы смартфоны бурылов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru