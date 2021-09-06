Экономист Бурылов ответил на вопрос о доступе спецслужб к смартфонам граждан

Санкт-Петербург, 6 сентября. Смартфоны граждан — открытая книга для спецслужб. Об этом заявил заместитель декана СЗИУ РАНХиГС по учебной и организационной работе, кандидат экономических наук Василий Бурылов.

Специалист принял участие в конференции «Утечки персональных данных россиян как угроза национальной безопасности», которая прошла в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Так, во время мероприятия прозвучал вопрос о том, могут ли мошенники или сотрудники спецслужб могут получить доступ к данным из мобильных телефонов обычных граждан.

«Если вы простой человек — это не уровень мошенников, это уровень большой. С этой точки зрения уже всем нужно привыкать к тому, что мы находимся в открытом мире. Но часто спецслужбам не нужно ничего взламывать, человек сам показывает все, что есть, начиная с соцсетей, публикаций», — сказал экономист.

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Однако шанс, что информация с персональных устройств может попасть в руки третьих лиц, существует. Для этого нужно, к примеру, оказаться в зоне наблюдения работников соответствующих органов.

«А так есть две вещи — если вы не попадете под наблюдение спецслужб, если вы делаете обновления, где исправляется безопасность вовремя, то вам бояться нечего. Слишком это дорого, чтобы вас взламывали такими методами. Кроме спецслужб, за это будет грозить уголовная ответственность», — заключил замдекана СЗИУ РАНХиГС.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден ранее заявил, что смартфоны могут передавать личные данные владельцев компаниям-производителям. Речь шла о гаджетах американского производства.