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Экономисты назвали факторы, оказывающие влияние на рост рубля
Экономика
Экономисты назвали факторы, оказывающие влияние на рост рубля
Федеральное агентство новостей  / 

Слабеющий на мировом рынке доллар оказывает поддержку российской валюте. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Экономисты рассказали, что нефть в пятницу завершила торги снижением. Это было ожидаемо, поскольку последние две недели она очень уверенно росла, установившись выше отметки 70 долларов за баррель. В пятницу нефть поднялась до отметки 73,70, но удержаться не смогла, ушла в коррекцию к отметке 72,50. Сегодня в ходе утренних торгов нефть опустилась к отметке 71,50. По мнению аналитиков, главной новостью стало то, что в воскресенье Саудовская Аравия объявила своим азиатским партнерам, что в октябре они снизят цены на нефть.

«Участники рынка восприняли это как определенную неуверенность крупнейшего экспортера нефти в мире в том, что будет стабильный спрос в октябре. На этом фоне становится понятно, что, возможно, на рынке нефти в ближайшее время будут определенные проблемы именно со спросом на энергоносители», — отмечают эксперты.

Второй важной составляющей, оказывающей влияние на нефть, по словам аналитиков, является ситуация в Мексиканском заливе. Сейчас нефтяные компании понемногу начинают перезапускать свои мощности.

«Актуальным пока продолжает оставаться диапазон от 70 до 74 долларов за баррель. Дальнейшая ситуация в Мексиканском заливе, а также данные по запасам нефти, которые будут опубликованы министерством энергетики в среду, окажут влияние на дальнейшую динамику стоимости нефти», — объясняют специалисты.

Экономисты назвали факторы, оказывающие влияние на рост рубля
Global Look Press / ТАСС  / Bernd von Jutrczenka / Oli Scarff

Золото прошлую неделю завершило на позитивной ноте: аналитики отмечают, что оно подросло примерно с отметки 1810 до отметки 1835 долларов за унцию. Сегодня драгоценный металл снова немного откатился назад — до отметки 1825.

«Несмотря на то, что уровень безработицы в США снизился, вышли довольно слабые данные по количеству новых рабочих мест. Это говорит о том, что рынок труда остается слабым. Это оказывает давление на доллар. Доллар на глобальном рынке немного снизился. Пока золото чувствует себя неплохо. Актуальный диапазон по-прежнему — от 1790 до 1840 долларов за унцию», — подчеркивают аналитики.

Что касается рубля, то отечественная валюта смогла укрепиться, вплотную подойдя к отметке 72,5 рубля за доллар.

«В ходе утренних торгов доллар смог обратно немного подрасти. Поддержку рублю оказывают слабеющий на мировом рынке доллар и достаточно высокие цены на нефть. Пока что актуальным продолжает оставаться диапазон от 72,50 до 74,50 рубля за доллар. Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от данных по инфляции, решения ЦБ России по процентной ставке», — отмечают аналитики.

Экономисты назвали факторы, оказывающие влияние на рост рубля
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Ранее глава аналитического управления «Открытие Research» Анна Морина дала прогноз по стоимости нефти на следующей неделе. Аналитик отметила, что участники ОПЕК+ подтвердили намерение придерживаться прошлых договоренностей. По словам эксперта, из-за ситуации с дельта-штаммом сохраняется неопределенность со спросом на нефть.

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