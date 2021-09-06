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Братья Руссо отказались работать с Disney из-за скандала со Скарлетт Йоханссон

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 19:21
Общество
Братья Руссо отказались работать с Disney из-за скандала со Скарлетт Йоханссон
Global Look Press  /  ImagePressAgency

Лос-Анджелес, 6 сентября. Создатели блокбастера «Мстители: Финал» Джо и Энтони Руссо передумали сотрудничать с Marvel, которая является дочерней компанией Disney.

Поводом для такого решения стал иск голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон в отношении Disney. Артистка заявила, что из-за гибридного выхода фильма «Черная вдова», в котором она играет главную роль, пострадал ее заработок. Однако в Disney эти обвинения отрицали — Йоханссон выплатили 20 млн долларов, к этой сумме добавится процент за онлайн-прокат блокбастера.

Братьям Руссо не понравилась новая стратегия дистрибуции Disney, а именно одновременный выход фильма и в кинотеатрах, и на стриминговой площадке, сообщает The Wall Street Journal. При этом режиссеры пока не дают официальные комментарии по этому вопросу.

Ранее студия Marvel включила китайского супергероя Шан-Чи в команду Мстителей. Продюсеры планируют объединить в новых фильмах всех персонажей вселенной.

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