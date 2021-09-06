Адвокат Жан-Поля Бельмондо озвучил подробности смерти актера

Париж, 6 сентября. Легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет. Адвокат знаменитости поделился с журналистами подробностями его смерти.

Информация о смерти Жан-Поля Бельмондо распространилась в русскоязычном сегменте интернета 6 сентября. Адвокат актера Мишель Годест в беседе с агентством «Франс-Пресс» рассказал, что его доверитель в последнее время постоянно чувствовал себя уставшим.

«Он скончался спокойно», — добавил адвокат, подчеркивая, что Бельмондо находился дома в Париже.

Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни. В 2001 году он перенес инсульт, но продолжил работать на съемочной площадке. О завершении карьеры актер сообщил лишь в 2015 году.

Массовому зрителю актер известен по ярким ролям в фильмах «На последнем дыхании» 1960 года выпуска и «Профессионал», премьера которого состоялась в 1981 году. Точная причина смерти пока не уточняется.