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Британский стенд-ап комик Фил Джеррод скончался в возрасте 42 лет

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 19:09
Общество
Британский стенд-ап комик Фил Джеррод скончался в возрасте 42 лет
Prt Scr youtube.com  /  Phil Jerrod

Лондон, 6 сентября. Стенд-ап комик из Великобритании умер на 43-м году жизни от саркомы, которая является редкой формой рака. Об этом сообщило агентство талантов Off The Kerb в своем Twitter.

Фил Джеррод запомнился своим поклонникам как участник юмористического шоу Mock the Week. Мужчина умер 4 сентября у себя дома. Последние минуты жизни комик провел рядом со своей женой Бек.

«Фил был для всех нас хорошим другом, невероятно добрым и талантливым человеком, которого забрали слишком рано, — написано в сообщении Off The Kerb.

Свои соболезнования также выразили и комики Ниш Кумар и Райс Джеймс. На своих страницах в Twitter они описали умершего как талантливого и яркого человека, которого всем будет не хватать.

Умер французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо. Артист скончался на 89-м году жизни.

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