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Тульские волонтеры помогли пациентам с коронавирусом в рамках «Марафона добрых дел»

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 19:09
Общество
Тульские волонтеры помогли пациентам с коронавирусом в рамках «Марафона добрых дел»
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Тула, 6 сентября. Активисты единого волонтерского штаба оказали помощь пациентам алексинского госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом.

Добровольцы привезли очередную партию гуманитарной помощи медучреждению. Более 430 бутылок питьевой воды привезли в госпиталь для врачей и пациентов. Волонтеры помогают сотрудникам и пациентам Алексинской районной больницы с самого начала пандемии

«Эти добрые дела важны и в практическом смысле, и в моральном — медики и их пациенты должны чувствовать заботу, внимание, знать, что им всегда готовы прийти на помощь», — председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев в комментарии «Тульской прессе».

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта 2020 года. Массовая вакцинация от заболевания стартовала в России с января 2021 года. Волонтеры по всей стране помогали врачам проводить прививочную кампанию.

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