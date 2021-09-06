Тульские волонтеры помогли пациентам с коронавирусом в рамках «Марафона добрых дел»

Тула, 6 сентября. Активисты единого волонтерского штаба оказали помощь пациентам алексинского госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом.

Добровольцы привезли очередную партию гуманитарной помощи медучреждению. Более 430 бутылок питьевой воды привезли в госпиталь для врачей и пациентов. Волонтеры помогают сотрудникам и пациентам Алексинской районной больницы с самого начала пандемии

«Эти добрые дела важны и в практическом смысле, и в моральном — медики и их пациенты должны чувствовать заботу, внимание, знать, что им всегда готовы прийти на помощь», — председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев в комментарии «Тульской прессе».

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта 2020 года. Массовая вакцинация от заболевания стартовала в России с января 2021 года. Волонтеры по всей стране помогали врачам проводить прививочную кампанию.