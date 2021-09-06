Эксперт по безопасности Наумов назвал самый надежный способ защитить данные россиян

Санкт-Петербург, 6 сентября. Есть только один способ со 100% надежностью защитить персональные данные россиян в Сети, заявил эксперт по информационной безопасности Владимир Наумов.

Заведующий кафедрой бизнес-информатики РАНХиГС обсудил защиту россиян в интернет-пространстве в преддверии парламентских выборов в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Наумов объяснил, как работает мозг преступника, нацеленного на похищение персональных данных и назвал единственный, пусть и малоприятный способ гарантировать личную защиту в цифровой век.

«Вопрос защиты персональных данных комплексный. И если хочешь, как говорят, защитить свои данные, то нигде не публикуйся, нигде не обозначайся, ничем не пользуйся — то есть, удобства цифрового мира тебе будут недоступны», отметил Наумов.

По его мнению, защитить свои данные и при этом пользоваться различными услугами сложно, всегда есть риск утечки каких-то данных.

«Нужно понимать, что если цена атаки, воздействия больше, чем эффект от него для всех категорий, игроков, воинов, то тот, кто злоумышленник, он не пойдет на эти действия, если наоборот — то пойдет. Поэтому если думать о защите персональных данных персонального человека, то нужно выбрать — или ты не защищаешь свои данные и пользуешься услугами, но вреда, зла ты не будешь избегать, или наоборот, то тогда живи спокойно, в лесу, в деревне, все отключи и радуйся, что о тебе никто ничего не знает», — пошутил эксперт.

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Грядущие парламентские выборы ознаменуются также запуском систем онлайн-голосования, которые будут доступны в пяти субъектах Российской Федерации, включая Москву. Несмотря на то, что для голосования используется отечественное программное обеспечение, многих членов общественности беспокоит, что комплектующие для вычислительных систем и серверов произведены за рубежом.

Голосование в федеральный и региональные законодательные органы пройдет 17–19 сентября. Выборы пройдут в присутствии наблюдателей от ПАСЕ: международная парламентская организация объявила об отправке в Москву делегации из 5 человек.