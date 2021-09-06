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Эммануэль Макрон назвал покойного Жана-Поля Бельмондо «национальным достоянием»
Общество
Эммануэль Макрон назвал покойного Жана-Поля Бельмондо «национальным достоянием»
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 6 сентября. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью легендарного актера Жана-Поля Бельмондо. Артист скончался в своем доме на 89-м году жизни.

О смерти звезды мирового кинематографа сообщил его адвокат. Он рассказал, что Бельмондо уже «спокойно» в собственном доме в Париже. Причины смерти артиста не раскрываются, однако по словам адвоката, в последнее время актер выглядел очень уставшим и измотанным. Сильно состояние здоровья Жана-Поля Бельмондо подорвал инсульт. Удар случился в 2001 году и вынудил его на несколько лет оставить работу в театре и кино.

Смерть артиста стала настоящей трагедией для всей Франции. Соболезнования семье бельмондо уже выразил лидер страны Эммануэль Макрон. В своем официальном аккаунте в Twitter он назвал Бельмондо «национальным достоянием».

«Он был веселым, его окружал смех, он обладал громким голосом и ловким телом. Возвышенный герой и знакомая фигура, неутомимый смельчак и волшебник слова. В нем мы находили самих себя», — отметил Эммануэль Макрон.

Мировую известность Жан-Поль Бельмондо получил после выхода фильма «На последнем дыхании» Жана-Люка Годара, который стал манифестом французской новой волны. За свою карьеру он снялся в около сотни картин. В 2016 году актер был удостоен премии «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф.

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