Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 19:12
19:09
Общество
Этажность зданий в исторических районах Калининграда хотят ограничить
19:09
Общество
Британский стенд-ап комик Фил Джеррод скончался в возрасте 42 лет
19:07
Общество
Тульские волонтеры помогли пациентам с коронавирусом в рамках «Марафона добрых дел»
19:07
Политика
Эксперт по безопасности Наумов назвал самый надежный способ защитить данные россиян
19:04
Общество
Бизнесмен без лицензии давал тепло в дома нижегородцев и заработал 193 млн рублей
19:02
Спорт
Экс-игрок сборной Франции по футболу Жан-Пьер Адамс умер после 39 лет комы
18:59
Общество
Эммануэль Макрон назвал покойного Жана-Поля Бельмондо «национальным достоянием»
18:57
Весь мир
Египет направил два самолета с гуманитарной помощью в Судан
18:57
Спорт
Легенда мирового футбола Пеле почти неделю пребывает в больницу Сан-Паулу
18:53
Происшествия
Людей эвакуировали со станции метро «Проспект Вернадского» из-за задымления
Все новости

Легенда мирового футбола Пеле почти неделю пребывает в больницу Сан-Паулу
Спорт
Легенда мирового футбола Пеле почти неделю пребывает в больницу Сан-Паулу
AFP 2017  /  Mauricio de Souza

Сан-Паулу, 6 сентября. Один из самых известных футболистов в истории, экс-форвард сборной Бразилии Пеле, продолжает находиться в больнице после госпитализации.

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле на протяжении шести дней пребывает в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, пишет O Globo. Журналисты издания сообщили, что по результатам обследований у него были выявлены определенные отклонения, характер которых неизвестен. На прошлой неделе Пеле в Instagram-аккаунте писал, что проходит плановое лечение. До этого он не мог обратиться к специалистам из-за пандемии коронавируса. При этом экс-форвард сборной Бразилии вакцинировался от COVID-19.

Пеле признавался ФИФА игроком столетия. Более того, экс-нападающий бразильской национальной команды является единственным трехкратным чемпионом мира в качестве действующего футболиста. За карьеру Пеле забил более 1000 голов во всех турнирах.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Легенда мирового футбола Пеле почти неделю пребывает в больницу Сан-Паулу
Пеле больница бразилия госпитализация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru