Легенда мирового футбола Пеле почти неделю пребывает в больницу Сан-Паулу

Сан-Паулу, 6 сентября. Один из самых известных футболистов в истории, экс-форвард сборной Бразилии Пеле, продолжает находиться в больнице после госпитализации.

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле на протяжении шести дней пребывает в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, пишет O Globo. Журналисты издания сообщили, что по результатам обследований у него были выявлены определенные отклонения, характер которых неизвестен. На прошлой неделе Пеле в Instagram-аккаунте писал, что проходит плановое лечение. До этого он не мог обратиться к специалистам из-за пандемии коронавируса. При этом экс-форвард сборной Бразилии вакцинировался от COVID-19.

Пеле признавался ФИФА игроком столетия. Более того, экс-нападающий бразильской национальной команды является единственным трехкратным чемпионом мира в качестве действующего футболиста. За карьеру Пеле забил более 1000 голов во всех турнирах.